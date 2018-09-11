Археологические находки и флотилия Петра I: на здании Манежа покажут световые фильмы

На Манежной площади пройдет цикл световых шоу, посвященных историческому наследию Москвы и ее известным жителям. С помощью технологии видеомэппинга на фасаде Центрального выставочного зала «Манеж» покажут древние артефакты, обнаруженные столичными археологами, а также портреты Петра I, Александра Суворова , Александра Пушкина и других исторических личностей, чьи судьбы были связаны с Москвой.

Всего продемонстрируют три фильма. Это «Археологическая Москва», «Великие москвичи» и «Москва — детям». Последний рассчитан на самых маленьких зрителей и их родителей. Увидеть представления можно будет каждый вечер с 18 по 30 сентября. Показы всех трех фильмов пройдут с 20:00 до 22:00.

«Световое шоу «Археологическая Москва» посвящено прошлому столицы. С помощью света на фасаде Манежа изобразят артефакты, найденные археологами: фрески, монеты, украшения, ремесленные изделия. Зрителям объяснят, как жили, во что одевались и где проводили свободное время жители Москвы много веков назад. Следующий фильм расскажет о великих москвичах. Один из них — Иван Федоров , создатель первой отечественной книгопечатной машины. На фасаде здания появятся стилизованные страницы первой напечатанной в России книги «Апостол»», — рассказал руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев

Еще один великий москвич, о котором пойдет речь в фильме, — Петр I, первый российский император, основатель Санкт-Петербурга и создатель военно-морского флота. На фасаде Манежа проплывут проекции кораблей XVIII века, зрители увидят солдат двух потешных полков — Преображенского и Семеновского.

Часть проекций посветят полководцу Александру Суворову, который за свою военную карьеру не потерпел ни одного поражения, а также выдающемуся исследователю Сибири и Камчатки Степану Крашенинникову. В завершение будет показана сцена, посвященная москвичам, которые стали символами отечественных науки и культуры, — математику Софье Ковалевской и генетику Николаю Вавилову , поэту Александру Пушкину, а также театральному режиссеру Константину Станиславскому

Световое шоу к ЧМ-2018 на фасаде Манежа

Во время трансляции светового фильма «Москва — детям» на фасаде «Манежа» покажут сказочных животных, редких обитателей океана, затонувшие корабли и многое другое. В какой-то момент фасад здания превратится в гигантский зоопарк, затем станет театром, музеем и цирком.

Световое шоу на Манежной площади не единственное, которое можно будет посмотреть этой осенью. С 21 по 25 сентября пройдет VIII Московский международный фестиваль «Круг света». Светомузыкальные представления будут проводить ежедневно с 19:30 до 23:00 на Театральной площади и в парке Победы на Поклонной горе, в музеях-заповедниках «Царицыно» и «Коломенское», а также на Гребном канале. В огромные экраны для видеопроекций превратятся фасады зданий Большого и Малого театров, Российского академического молодежного театра и Музея Победы.