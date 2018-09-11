Кино уже не будет прежним: как российский режиссер совершил революцию в Голливуде

Режиссер-документалист из России Виктор Косаковский совершил революцию в кинематографе, когда снял кино в формате 96 кадров в секунду вместо привычных 24. Для этого пришлось обмануть современную технику и дождаться инвестиций из Голливуда. Теперь фильм «Акварела» покажут вне очереди на Венецианском фестивале, а в истории кино появится первый проект подобного формата.

Источник: Риа Новости

«Кино уже сто лет снимают со скоростью 24 кадра в секунду, и я думаю, что пора менять эту ситуацию, — отметил режиссер. — Вода — субстанция необычная, и мне показалось очень важным и снимать это со скоростью 96 кадров в секунду, и показывать с такой же скоростью».

Картина «Акварела» расскажет о водной стихии во всех ее проявления — зрители увидят бескрайние ледники, окажутся в самом эпицентре урагана, окунутся в бушующие воды океана и поразятся невероятными высотами водопада. Кадры сняты в самых красивых местах планеты — от Байкала до Гренландии. А новый формат съемки 96 кадров в секунду и звука Dolby Atmos позволит зрителю достигнуть эффекта погружения, причем не нужны никакие очки, как в 3D.

«Представьте, что едете в машине или поезде на большой скорости и смотрите в окно. Деревья, которые далеко, видны хорошо, а те, что на переднем плане, смазываются. В формате 96 кадров в секунду они тоже видны. Пространство двухмерно, но мы видим больше, чем обычно. Не просто больше деталей — мы получаем другое представление о размерах и перспективе. Похожая ситуация со звуком — обычно используется пять-шесть звуковых дорожек, а мой звукорежиссер сделал 118. Это уникальная работа. Услышишь один раз — возвращаться обратно в stereo или dolby stereo невозможно».

В таком формате пробовали работать тайваньский кинорежиссер, обладатель «Оскара» и двух «Золотых львов» Венецианского кинофестиваля Энг Ли Джеймс Кэмерон , известный по «Аватару», но пока Виктор первый режиссер, который довел свою идею до готовой кинокартины.

«Даже здесь, в Венеции, на крупном фестивале, показать такой фильм смогли только в одном кинотеатре. Это другая планета, и теперь люди поймут это. На изменения уйдет два года максимум: сейчас, когда мои партнеры увидели, что пишут про «Акварелу» лучшие операторы мира, они поняли, что в Голливуде будет революция. Никто уже не захочет работать по-старому».

Ленту спонсировали партнеры из разных стран, а большую часть бюджета выделил Голливуд. Все съемки проходили в строжайшей секретности, так как американские продюсеры «Акварели» посчитали, что проект должен стать технологическим прорывом.

«Даже с моей репутацией убедить людей, что ты можешь снять кино про воду без повествования и закадрового текста, было трудно. Я рискнул и отправил один эпизод в Голливуд. Это был 25-минутный фрагмент с Байкала. Через 26 минут мне пришел ответ: «Стой, где стоишь, никуда не уходи». Через 27 минут они написали: «Мы покупаем, больше ни с кем не говори». В Голливуде поняли, что это такое, и дали половину денег на производство

Фильм получился философским — за 90 минут зритель увидит уникальные документальные кадры природных явлений, которые в основном сопровождаются идеально записанным звуком самого источника, и услышит пару реплик на разных языках. Лишь иногда для предания драматизма автор использует композиции в стиле хэви-металл. Но сам режиссер уверен, что зрители захотят досмотреть его до конца.

«Я хотел сделать так, чтобы фильм был популярным, чтобы люди это смотрели в каждом кинотеатре мира. Судя по отзывам прессы и по тому, кто хочет купить наш фильм, так и будет».