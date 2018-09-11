Три световые новеллы на «Манеже» покажут москвичам 

Три световых фильма покажут на фасаде «Манежа» с 18 по 30 сентября в Москве. Цикл световых шоу посвятят историческому наследию столицы.
Также световые новеллы будут повествовать об известных москвичах. На фасаде выставочного зала зрители увидят артефакты, которые нашли археологи в столице, говорится на сайте правительства Москвы. Будут показаны портреты ряда исторических личностей, чьи судьбы связаны с Москвой. Это первый книгопечатник Иван Фёдоров, первый российский император Пётр I, полководец Александр Суворов, математик Софья Ковалевская и многие другие.
Всего покажут три фильма: «Археологическая Москва», «Великие москвичи» и «Москва — детям». Третий фильм рассчитан на детскую аудиторию и их родителей. Показы пройдут с 20.00 до 22.00 каждый вечер, начиная с 18 сентября.
Ранее сообщалось, что 3 сентября в Москве на Пионерском пруду прошел концерт в рамках 90-летия парка Горького. Программа включала инсталляцию-сценографию «Лунной сонаты».
Авторы шоу — тандем Татьяны Луданик и Екатерины Волковой. Композитор музыкальной программы — Маринка Николай-Крылова, которая живет сейчас в Амстердаме. Для своего творчества она сама придумала жанр — «мгновенная музыка», то есть созданная здесь и сейчас. Как говорит сам музыкант, каждый концерт — это, в первую очередь, эксперимент над собой