Три световые новеллы на «Манеже» покажут москвичам

Три световых фильма покажут на фасаде «Манежа» с 18 по 30 сентября в Москве. Цикл световых шоу посвятят историческому наследию столицы.

Всего покажут три фильма: «Археологическая Москва», «Великие москвичи» и «Москва — детям». Третий фильм рассчитан на детскую аудиторию и их родителей. Показы пройдут с 20.00 до 22.00 каждый вечер, начиная с 18 сентября.

Ранее сообщалось, что 3 сентября в Москве на Пионерском пруду прошел концерт в рамках 90-летия парка Горького. Программа включала инсталляцию-сценографию «Лунной сонаты».