Родители назвали самые ожидаемые кинопремьеры этой осени

Мы уже знакомили вас с детскими кинопремьерами этой осени. В ближайшие три месяца их будет целых 17! Мультфильмов много и на любой вкус. А какой вкус у наших читателей, мы выяснили с помощью опроса. Какие детские картины родители и дети ждут больше всего? Подводим итоги голосования и узнаем, кто выбился в лидеры на этот раз.

На последнем, 17 месте мультфильм «Руби и Повелитель воды». Он переехал на осень из летних премьер, где, к слову, тоже оказался в самом конце списка. Приключения божьей коровки и стрекозы все еще обделены вниманием зрителей. Напрасно или нет, узнаем уже в конце сентября.

На 16 месте оказался мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра». Чешский мальчик Гурвинек — персонаж для России новый, вот потому и отношение к нему пока настороженное. А зря, мы вот были на озвучке этого мультфильма, и нам понравилось. Понравится ли зрителям, узнаем после 29 ноября.

15 место за мультфильмом «Храброе сердце. Заговор в королевстве». Сиквел малоизвестного мультфильма о роботах родом из Германии.

14 место — «Ковер-самолет». Пока темная лошадка, всего один русскоязычный трейлер и мало информации о сюжете. Купец, восточный колорит, спасение прекрасной леди — вот и все, что мы о нем знаем.

На 13 месте оказались «Пришельцы в доме». Кстати, всех трех пришельцев озвучит Максим Галкин . Историй об инопланетянах много, посмотрим, что выйдет на этот раз.

12 место у мультфильма «Ана и Бруно», мексиканской картине про девочку, гоблина и психиатрическую клинику. Звучит интригующе.

На 11 месте документально-анимационный фильм о насекомых «Баттерфляймания», где в озвучке примет участие Александр Ревва с дочками.

А первую десятку открывает мультфильм «Мы — шпионы», новая версия «Бременских музыкантов» с домашним котом в главной роли.

9 место у мультфильма «Похитители носков». Вопрос, кто именно крадет этот предмет гардероба, взволновал родителей, думаем, поэтому мультфильм и хотят посмотреть больше, чем другие малоизвестные ленты.

На 8 месте расположилась лента «Путешествие вокруг света». Название говорит само за себя, кругосветка — это всегда увлекательно. Тем более, что в этой ищут единорога!

7 место занял единственный детский осенний фильм «Белль и Себастьян: Друзья навсегда». Заключительная часть трилогии о невероятной дружбе мальчика и собаки не оставила родителей равнодушными. И да, уже в кино!

6 место — «Гофманиада» — кукольный мультфильм от студии «Союзмультфильм». 15 лет работы, уникальные декорации и куклы, великолепная музыка — мы тоже очень ждем его выхода.

А пятерку финалистов открывает мультфильм «Смолфут». История о йети, которые не верят в людей. Мы уже посмотрели несколько трейлеров, и выглядит это действительно заманчиво.

На 4 месте «Проза бродячих псов. Фильм». Мультфильм родом из Японии с трагической и мистической завязкой, традиционной аниме-рисовкой и лихими персонажами — мы не удивлены!

Следом на 3 месте его собрат из Японии — «Тайная жизнь пингвинов». Тут можно сказать примерно те же слова, да и вообще, конечно, эти два фильма ждут — у нас редко аниме на больших экранах показывают! Такой шанс нельзя упускать!

На 2 месте мультфильм «Большой кошачий побег». Все любят кошек, а когда у них еще и веселые приключения по всему городу — как такое пропустить? Кстати, на следующей неделе мультфильм уже выйдет в кино.

И1 место…

С сокрушительным отрывом от остальных — «Ральф против Интернета». А кто-то сомневался? Громила Ральф и Ванилопа полюбились и большим, и маленьким зрителям уже с первого фильма. А во втором нас ждут диснеевские принцессы, штурмовики из «Звездных войн», Интернет-мемы, мобильные игры, поисковики и много-много-много отсылок и пасхалок. Тут и родителям будет интересно смотреть, и дети точно не заскучают. Ждем 22 ноября с превеликим нетерпением!

Хороших вам походов в кино!

Еще больше интересного в нашей группе в «Одноклассниках» и ВКонтакте.

Интересное по теме: 17 главных мультсериалов этой осени