На фасаде «Манежа» покажут световое шоу об историческом наследии Москвы

На фасаде центрального выставочного зала «Манеж» покажут световое шоу об историческом наследии Москвы и её знаменитых жителях, сообщает портал мэра и правительства.

Увидеть цикл из трёх новелл можно каждый вечер с 18 по 30 сентября. Это «Археологическая Москва», «Великие москвичи» и «Москва — детям».

Зрители узнают, как жили, во что одевались и где проводили свободное время москвичи много веков назад.

Также будет представлена информация об известных горожанах, среди которых создатель первой отечественной книгопечатной машины Иван Фёдоров . На фасаде покажут стилизованные страницы первой напечатанной в России книги «Апостол», передаёт m24.

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