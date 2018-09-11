Михалков устраивал ночные гулянки на съемках 

Задумав снимать ленту «Жестокий романс», Эльдар Рязанов заранее знал, кто будет играть Паратова. Он даже поставил условие, что снимать картину будет, только если в ней примут участие Никита Михалков в роли Паратова и Андрей Мягков в роли Карандышева. Съёмки проходили на Волге в Костроме, и Никите Сергеевичу так понравились окрестности, что он задержался там на пару месяцев вместо запланированных трёх недель. Актёр и сам не скучал, и другим не давал. Он постоянно развлекал коллег песнями под гитару и чуть ли не ежедневно устраивал банкеты за своей счёт. А как-то и вовсе спас членов съёмочной группы от голода. Артистам задерживали выплаты гонораров, поэтому у некоторых не осталось денег даже на еду. Тогда Михалков достал охотничью лицензию и отправился с ружьём в лес. С охоты он возвратился с медвежьей тушей, и еды хватило на несколько дней. А вот местным жителям регулярные ночные гуляния киношников во главе с Михалковым по вкусу не пришлись, и как-то они даже вызвали милицию. Но стражи порядка, увидев, куда прибыли, попросились за стол и присоединились к празднованию.