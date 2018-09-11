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Фестиваль уличного кино охватил на Кубани более 22 тысяч зрителей
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Фестиваль уличного кино охватил на Кубани более 22 тысяч зрителей 

Краснодарские известия 6 часов назад
Он проходил с июня по сентябрь в 60 странах мира. В Краснодарском крае для показов были задействованы 206 киноплощадок. В сравнении с прошлым годом участников фестиваля в регионе стало вдвое больше, так же как и залов, где можно было посмотреть киноленты.
Показ фильмов был организован «Кубанькино». В этом году в программу вошли восемь короткометражных художественных фильмов молодых российских режиссеров. Больше всего картин в рамках фестиваля посмотрели жители Анапы, Красноармейского, Северского, Лабинского, Гулькевичского, Курганинского и Тбилисского районов, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Как ранее сообщали «КИ», с 11 по 16 сентября в Краснодаре в четвертый раз пройдут Дни итальянского кино.
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