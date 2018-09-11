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В сети появились первые фото со съемок киноверсии «Аббатство Даунтон»
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В сети появились первые фото со съемок киноверсии «Аббатство Даунтон» 

Fancy Journal + ещё 1 6 часов назад
Фото: Fancy Journal
Исполнительница главной роли в сериале «Аббатство Даунтон» Мишель Докери выложила у себя в Instagram-аккаунте первые кадры со съемок киноверсии британского исторического сериала в честь официального старта производства.
Известно, что в полнометражном фильме снимется весь ведущий состав сериала, включая обладательницу премии «Оскар» Мэгги Смит, Хью Бонневилль, Лаура Кармайкл, Мишель Докери и Элизабет МакГоверн. К ним также присоединятся номинантка на «Оскар» Имелда Стонтон («Доктор Кто»), Джеральдин Джеймс («Шерлок Холмс»), Дэвид Хэйг («Убивая Еву») и Таппенс Мидлтон («Восьмое чувство»).
Сценарий написал создатель сериала Джулиан Феллоуз, а снимает фильм постановщик пилотных эпизодов Брайан Персивал («Воровка книг»). Продюсируют полнометражную версию Феллоуз, Гарет Ним и Лиз Трубридж. Исполнительным продюсером выступает Найджел Мэрчент.
Сериал «Аббатство Даунтон» рассказывает о жизни английской аристократии начала двадцатого века. За все свои шесть сезонов, сериал получил три «Золотых глобуса», пятнадцать премий «Эмми» и премию BAFTА. В общей сложности, «Аббатство Даунтон» было номинировано на «Эмми» шестьдесят девять раз.
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