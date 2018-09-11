В сети появились первые фото со съемок киноверсии «Аббатство Даунтон»

Исполнительница главной роли в сериале «Аббатство Даунтон» Мишель Докери выложила у себя в Instagram-аккаунте первые кадры со съемок киноверсии британского исторического сериала в честь официального старта производства.

Сценарий написал создатель сериала Джулиан Феллоуз , а снимает фильм постановщик пилотных эпизодов Брайан Персивал («Воровка книг»). Продюсируют полнометражную версию Феллоуз, Гарет Ним и Лиз Трубридж. Исполнительным продюсером выступает Найджел Мэрчент.

Сериал «Аббатство Даунтон» рассказывает о жизни английской аристократии начала двадцатого века. За все свои шесть сезонов, сериал получил три «Золотых глобуса», пятнадцать премий «Эмми» и премию BAFTА. В общей сложности, «Аббатство Даунтон» было номинировано на «Эмми» шестьдесят девять раз.