Первый взгляд на Мэтта Смита в образе Чарльза Мэнсона 

В сети появились первые фото Мэтта Смита («Доктор Кто») в образе лидера секты «Семья» Чарльза Мэнсона из предстоящего триллера «Чарли говорит» («Charles says»). Фотографии опубликовала у себя в Instagram-аккаунте режиссер фильма Мэри Хэррон, постановщица «Американского психопата» и «Я стреляла в Энди Уорхола».
Картина расскажет о трех девушках, которые были причастны к самым жестоким убийствам, совершенным «Семьей» Чарльза Мэнсона, включая убийство жены Романа Полански Шэрон Тейт. Они были приговорены к смертной казни, но позже наказание заменили пожизненным заключением.
В актерский состав фильма вошли Сьюки Уотерхаус («С любовью, Рози»), Ханна Мюррэй («Игра престолов»), Одесса Янг («Дочь»), Марианна Рендон («Типа моя жена»), Карла Гуджино («Город грехов»), Кэйли Картер («Забытые Богом») и лауреат премии «Эмми» Мерритт Уивер («Сестра Джеки»).
В основу сценария, над которым работала Гвиневер Тёрнер («Американский психопат»), частично легли бестселлер Эда Сандерса «Семья» и книга Карлин Фейт «Долгий тюремный путь Лесли Ван Хоутен: Жизнь за пределами культа». Продюсируют проект Джереми М. Розен и Кевин Шульман, а исполнительными продюсерами выступают Дана и Майкл Герин, Дэвид Хиллари и Эд Сандерс.