Гид по «Посланию к человеку-2018»

В этом году в Санкт-Петербурге пройдёт XXVIII Международный кинофестиваль «Послание к человеку» — настоящий праздник для ценителей современного авторского кино, документальных новинок и редкостей. Показы будут проходит на площадках города, среди которых — киноцентр «Великан», кинотеатр «Аврора», открытая киностудия «Лендок» и киностудия «Ленфильм» . Мы выделили несколько фильмов из разных программ для того, чтобы синефилам и интересующимся было легче сориентироваться в фестивальном многообразии.

«Лоро» (LORO), режиссер Паоло Соррентино, 2018

Кадр из фильма «Лоро»

Самая громкая премьера фестиваля — новый фильм Паоло Соррентино, самого знаменитого современного итальянского режиссёра. «Лоро» рассказывает о жизни одиозного политика Сильвио Берлускони , за которым тянется шлейф громких скандалов. Выдающийся визуальный ряд и актёр Тони Сервилло , играющий главную роль, делают этот показ одним из самых привлекательных среди сентябрьских культурных событий Петербурга. Тем более представлять фильм приедет лично режиссёр — а у режиссёра «Великой красоты» и «Молодого Папы» множество поклонников по всему миру.

Показ «Лоро» состоится в рамках программы «Кино сверхреальности», где показывают самые свежие игровые фильмы с недавно прошедших кинофестивалей. Так среди других ярких показов программы можно встретить призеров последнего Каннского фестиваля — «Магазинные воришки» Хирокадзу Корээда и «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер.

Мир без конца (World Without End), режиссёр Джем Коэн, 2016

Кадр из фильма «Мир без конца»

Один из последних на данный момент фильмов американского авангардного режиссёра, чьи работы как выставляются в музеях современного искусства (например, в Нью-Йоркском музее современного искусства), так и показываются на крупнейших кинофестивалях.

Поэтический взгляд Джема Коэна интересуется городскими ландшафтами, в которых он находит какую-то уникальную точку зрения, снимает обычные, в общем-то, вещи — витрины магазинов, мертвых птиц, туман и прохожих. «Мир без конца» показывает нам небольшой городок в устье Темзы — пропущенный через камеру режиссёра он становится необыкновенным местом, почти магическим городом из забытых снов.

На «Послании к человеку» в этом году пройдёт ретроспектива Коэна — первая в России, где можно будет увидеть избранные работы автора, а также выставка «Постоянное приведение» в KGallery, где кроме фотографий будет представлена видеоинсталляция «Часы пассажа», сделанная совместно с Патти Смит

Глаза Орсона Уэллса (The Eyes of Orson Welles), режиссёр Марк Казинс, 2018

Кадр из фильма «Глаза Орсона Уэллса»

Новый взгляд на жизнь одного из величайших американских кинотворцов — дебют Уэллса «Гражданин Кейн» (1941) до сих пор с завидным постоянством входит в списки лучших фильмов всех времён. Марк Казинс получил доступ к рисункам классика — и на их основе он представляет нам свой портрет Орсона Уэллса и постоянно обращается к нему лично, начитывая закадровый текст. Мир стал более визуальным и в то же время ненадёжным — поэтому обращение современного режиссёра из эпохи постправды к классику кажется очень логичным и актуальным. Премьера картины «Глаза Орсона Уэллса» состоялась в этом году на Каннском кинофестивале. На «Послании к человеку» фильм будет представлен в программе «Panorama.doc», где собраны лучшие документальные фильмы, вышедшие за последний год.

Программа «Наблюдая за наблюдателем»

«Наблюдая за наблюдателем»

Показы программы «Наблюдая за наблюдателем» призваны расширить наше представление о визуальном: «камеры» здесь держат не только люди, но даже дроны и птицы. Экспериментальные и документальные фильмы будут разбиты на три показа, среди которых есть фильм «Отчёты о событиях» (Incident Reports, 2016) Майка Хулблума: дневник человека, который преодолевает амнезию при помощи съёмки серии минутных видеороликов. Сам режиссёр представит свои короткометражки в «Порядке слов» и проведёт открытый мастер-класс в Санкт-Петербургском Институте Кино и Телевидения — это уникальный шанс увидеть вживую и пообщаться с канадским видеохудожником.

Король Лир (King Lear), режиссёр Денис Клеблеев, 2017

Кадр из фильма «Король Лир»

Главный герой фильма «Король Лир» — не очень известный пожилой актёр, который одержим одной идеей — сыграть короля Лира. Ему пришлось пережить в своей жизни многое — тюремный срок за спекулянтство при Советской власти, разрыв с дочерями и женой — и во всем это он видит какие-то переплетения с судьбой шекспировского персонажа. Денис Клеблеев показывают жизнь человека, одержимого идеей фикс, со всех сторон, следуя за ним по пятам и предоставляя слово самому герою. Вот он седлает мотоцикл — у короля Лира были лошади, но сейчас уже совсем не то время, вот открывает шахматный клуб, занимается благотворительностью, помогает детям.

Денис Клеблеев не первый раз принимает участие в «Послании к человеку» и в этом году его фильм будет представлен в национальном конкурсе документальных фильмов.

Бесконечный футбол (Infinite football), режиссёр Корнелиу Порумбою, 2018

Кадр из фильма «Бесконечный футбол»

Свежий фильм одного из главных румынских режиссёров — кинематографисты именно этой страны были одними из самых ярких представителей фестивального движения в нулевых. «Бесконечный футбол» был впервые показан в этом году на Берлинском кинофестивале в параллельной секции «Форум».

Корнелиу Порумбойю отправляется на встречу с чиновником Лаурентиу — много лет назад, ещё до начала его правительственной (и не очень впечатляющей) карьеры, тот планировал связать свою жизнь с футболом, но травма ноги сделала эту мечту недоступной. После этого Лаурентиу загорелся идеей реформации футбола — он выдумывает новые правила, которые могут измениться за ночь, а дни проводит на унылой административной работе.

Этот документальный фильм Порумбойю перекликаетcя со «Вторым матчем» (2014), в котором режиссёр и его отец — футбольный судья — смотрят старый матч. Оба эти фильма, как и следует того ожидать, оказывается чем-то большим, чем разговором о спорте.

«Бесконечный футбол» будет показан в программе международного конкурса, где будет соревноваться с другими полнометражными документальными фильмами, среди которых, например, есть «День Победы» Сергея Лозницы.

Марат Шабаев