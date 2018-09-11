«Собибор» представит Россию на кинопремии «Оскар» 

Российский Оскаровский комитет большинством голосов выбрал военную драму Константина Хабенского "Собибор" для представления страны в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Фильм "Собибор" посвящен единственному успешному восстанию в одноименном лагере смерти в 1943 году. Восстание возглавил советский офицер Александр Печерский. Его роль исполнил сам Хабенский. Также в фильме снимались Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Гела Месхи и многие другие. Фильм основывался на книге Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие".
Заседание комитета длилось больше часа. В составе жюри — Николай Досталь, Дмитрий Месхиев, Евгений Гиндилис и многие другие. Председатель — Владимир Меньшов. Как отметил продюсер Александр Роднянский, у "Собибора" были серьезные конкуренты, однако конкретных имен не назвал.