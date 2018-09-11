Ещё
«Собибор» представит Россию на кинопремии «Оскар»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

«Собибор» представит Россию на кинопремии «Оскар» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Собибор"
Российский Оскаровский комитет большинством голосов выбрал военную драму Константина Хабенского "Собибор" для представления страны в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Фильм "Собибор" посвящен единственному успешному восстанию в одноименном лагере смерти в 1943 году. Восстание возглавил советский офицер Александр Печерский. Его роль исполнил сам Хабенский. Также в фильме снимались Кристофер Ламберт, Мария Кожевникова, Гела Месхи и многие другие. Фильм основывался на книге Ильи Васильева "Александр Печерский: прорыв в бессмертие".
Заседание комитета длилось больше часа. В составе жюри — Николай Досталь, Дмитрий Месхиев, Евгений Гиндилис и многие другие. Председатель — Владимир Меньшов. Как отметил продюсер Александр Роднянский, у "Собибора" были серьезные конкуренты, однако конкретных имен не назвал.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х5
Лучшие откровенные сцены в кино11
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»6
Фильмы, которые так никто и не понял5
Новые ляпы в популярных советских лентах1
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
04:14
Новые ляпы в популярных советских лентах
Фильмы
06:36
Наконец заговорили о принцах Диснея
Фильмы
08:50
Интриги мультика «Смешарики. Дежавю»
Фильмы
02:59
Михалков устраивал ночные гулянки на съемках
Фильмы Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение