Интриги мультика «Смешарики. Дежавю»

Нынешней весной юные любители кино увидели полнометражную анимационную ленту «Смешарики. Дежавю». Но даже трейлер интриговал публику любопытными намёками, которые не все поняли.

1. Крош — самый непоседливый смешарик, из-за которого постоянно что-то происходит. В этот раз он превзошёл сам себя, спровоцировав появление временного парадокса. В результате у шалуна появился старший родственник с очень строгим характером по имени Шорк. И, кажется, это имя что-то напоминает.

2. А вот Лосяш, напротив, смешарик вдумчивый и рассудительный. В мультфильме ему предстоит встретиться со своим предком, который заметно от него отличается. Трейлер оставил зрителей в недоумении: как переживёт встречу с буйным лосем-гладиатором обстоятельный Лосяш.

3. В мультике есть масса отсылок к саге о Гарри Поттере . Вероятно, авторы подумали, что это создаст дополнительное напряжение и сделает сюжет более увлекательным.

4. Немногие обратили внимание на одну из сцен в мультфильме «Смешарики. Легенда о золотом драконе», которая была показана во время финальных титров. Там Крош находит визитку агентства «Дежавю». Похоже, создатели ещё в 2016 году знали, какой будет новая история о смешариках.