«Матильда», «Невинность мусульман» и еще пять фильмов, вызвавших массовые протесты

Искусство — штука спорная и неоднозначная. Не бывает так, чтобы фильм нравился всем поголовно. А иногда протестующих против какой-нибудь картины находится столько, что они выходят на улицы и вступают в столкновения с силами правопорядка. В годовщину протестов против «Невинности мусульман» Teleprogramma.pro вспоминает наиболее известные фильмы, вызвавшие массовое недовольство.

1 «Невинность мусульман», 2012 г.

Кадр из фильма «Невинность мусульман»

Самый яркий пример. 11 сентября 2012 года египетское телевидение показало эпизоды из нового антиисламского фильма «Невинность мусульман». Тогда же трейлер к фильму появился в Интернете.

Видео вызвало бурю негативных эмоций, так как жизнь пророка Мухаммеда была показана в нем в очень оскорбительной для верующих форме. С отдельными отсылами на ориентацию, умственные способности и происхождение. Режиссер сказал, что так и задумано, мол, у него неприязнь, а сам он — египетский христианин.

Показанные отрывки спровоцировали беспорядки сразу в нескольких исламских странах, а в Каире несколько тысяч протестующих окружили посольство США, сбросили американский флаг и подняли вместо него арабский. Для подавления пришлось применять армейские силы, а протесты тем временем докатились до Европы. Там радикалы даже пообещали спонсировать теракты, а один пакистанский министр предложил сотню тысяч долларов за голову режиссера.

Ситуация развивалась стремительно и трагично: в Ливии были убиты посол США и трое дипломатов, в Кабуле совершен теракт, жертвами которого стали 10 человек…

Занимавший тогда пост президента США Барак Обама подчеркнул, что считает фильм «грубым и отвратительным», но запретить его не может, — это будет означать нарушение прав и свобод граждан.

История с «Невинностью мусульман» всколыхнула общественность всего мира. Впрочем, и раньше, и позже производились фильмы, которые вызывали волну протеста у зрителей и даже становились причиной международных скандалов.

2 «На Западном фронте без перемен», 1930 г.

Кадр из фильма «На Западном фронте без перемен»

Фильм, поставленный по антивоенному роману Эриха Марии Ремарка, пришелся на период между двумя страшными войнами. Он вызвал огромное недовольство у немецких политиков и у тех, кто поддерживал нацистов.

На премьере фильма в Берлине Геббельс лично забрасывал публику «бомбами-вонючками», а также не побрезговал швырять в зрителей живых мышей. Премьера была сорвана, а вскоре «На Западном фронте без перемен» запретили к показу в Германии. Немецкие зрители смогли увидеть фильм лишь после падения Третьего рейха.

3 «Житие Брайана по Монти Пайтону», 1979 г.

Кадр из фильма «Житие Брайана по Монти Пайтону»

Фильм рассказывает о современнике Иисуса — Брайане, ошибочно принятом за пророка. Британскую картину сочли «богохульной» и запретили примерно в 10 странах. Создатели фильма потом поясняли в ток-шоу на ТВ, что их произведение неправильно истолковали.

4 «Страсти Христовы», 2004 г.

Кадр из фильма «Страсти Христовы»

Фильмы, повествующие о жизни Христа, очень часто вызывают недовольство религиозных фанатиков. Вот и «Страсти Христовы», снятые Мелом Гибсоном , не понравились мировому еврейскому сообществу, назвавшему картину «антисемитской». Споры вокруг фильма кипели еще долго. В результате репутация Мела Гибсона сильно пострадала.

5 «Район №9», 2009 г.

Кадр из фильма «Район №9»

Научно-фантастический фильм уроженца ЮАР Нила Бломкампа не понравился властям и народу Нигерии. Правительство этой страны потребовало от создателей извинений за то, что в «Районе №9» нигерийские женщины показаны проститутками, а мужчины либо торгуют оружием, либо попросту каннибалы.

Да еще и главарь мафии в фильме носит почти такое же имя, как бывший нигерийский президент. В общем, фильм по сей день запрещен к показу в этой стране.

6 «Матильда», 2017 г.

Кадр из фильма «Матильда»

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К ней присоединились участники общественного движения «Царский крест», обвиняющие режиссера Алексея Учителя в искажении истории и очернении образа Николая Второго, причисленного к лику святых. Поклонская, подумав, добавила к этому обвинения в экстремизме. Впрочем, состава преступления Генпрокуратура РФ в содержании фильма не нашла, и он вышел на экраны.

7 «Конфедерация», 2018 г.

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