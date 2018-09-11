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Наконец заговорили о принцах Диснея
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Наконец заговорили о принцах Диснея 

Рамблер 4 часа назад
Когда речь заходит о мультипликационных фильмах студи «Дисней», все сразу же вспоминают о красавицах-принцессах. Но не будь в сказочных историях принцев, мультфильмы были бы куда менее увлекательными. Так что сейчас, пожалуй, пришло время поговорить и о принцах Диснея.
1. Принц из мультфильма «Золушка» — единственный принц без имени. В мультике его называют Прекрасным, но имя не фигурирует.
2. Принц из ленты «Белоснежка и семь гномов» носит имя Филипп. Есть версия, что авторы польстили таким образом британской королевской семье, ведь супруг королева Елизаветы тоже носит имя Филипп.
3. Принц Эрик из «Русалочки» не пел песен в отличие от других диснеевских принцев.
4. Принц Адам из «Красавицы и Чудовища» большую часть экранного времени показывается в довольно непривлекательном виде.
5. Принц Навин из истории «Принцесса и лягушка» в начале был типичным альфонсом. Когда ему пришлось выбирать между работой и женитьбой на богатенькой девушке, он без колебаний выбрал второе.
6. Принц Ханс из «Холодного сердца» — настоящий злодей. Но он единственный отрицательный персонаж Диснея, которому удалось завести роман с принцессой.
7. В мультфильме «Рапунцель: Запутанная история» особую роль играют волосы. И принц Флинн Райдер тоже носит бороду.
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