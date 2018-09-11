Новые ляпы в популярных советских лентах

Кинолюбители, которые пересмотрели любимые ленты вдоль и поперёк, начинают видеть в фильмах даже самые крошечные недочёты. И вот что они обнаружили в популярных советских комедиях.

1. «Д`Артаньян и три мушкетера» (1979). С причёской Д`Артаньяна нередко случается странное: то локоны завиты наружу, то внутрь. В сцене, когда Д`Артаньян обрил наголо шпиона, резвость проявил сапог, внезапно перескочив при смене кадра на другую ногу. Такая же прыткая и брошь короля: она то появляется, то исчезает на костюме. Ну и, конечно же, нельзя не обратить внимание на костюм Атоса: его же носили маркиз Рикардо в фильме «Собака на сене» и капитан Урбина в ленте «Благочестивая Марта».

2. «Любовь и голуби» (1984). Раиса Захаровна исполняет танец для Василия в баре, и её платье украшает крупный цветок, но, когда пара выходит на улицу, украшения уже нет. Когда Дядя Митя приходит к Наде, чтобы сообщить ей новости о муже, у него руках видна пачка сигарет. Через секунду она исчезает, а в следующем кадре дядя Митя достаёт сигареты из кармана. Когда семья читает письмо от Василия, Надя сидит спиной к окну, но, когда чтение завершается, Надя оказывается уже спиной к шкафу и боком к окну.

Смотрите ляпы, которые нашли в детском фильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» (1983), в видео.