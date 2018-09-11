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«Оно 2» удивит зрителей странным обрядом
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«Оно 2» удивит зрителей странным обрядом
News.ru
3 часа назад
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Вторая часть ужастика по
Стивену Кингу
«Оно» содержит весьма странную сцену, которая может оттолкнуть даже самых преданных фанатов. В фильме появится так называемый «Ритуал Чюда» — очень своеобразный обряд битвы со злой сущностью.
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