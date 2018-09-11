Фильмы, которые так никто и не понял

Люди приходят в кинотеатры, чтобы развлечься. Некоторым зрителям по вкусу триллеры, другие предпочитают комедии, третьи не прочь поломать голову над детективом. Но вряд ли кто-то идёт в кино, чтобы выйти из зала, так ничего и не поняв. Эти картины публике показались слишком сложными и замысловатыми, но, возможно, после объяснений сценарных ходов кое-кому захочется их пересмотреть.

1. «Нью-Йорк, Нью-Йорк» (2008). Несколько актёров играют в фильме актёров, играющих одного и того же персонажа на протяжении нескольких лет. Главный герой мечтает снять совершенный фильм, но работа растягивается на годы, при этом красной нитью проходит мысль, что идеал недостижим, будь то творчество или жизнь. Приблизиться к пониманию истории можно, если принять идею, что граница между реальностью и фантазией размыта и далеко не всё нужно воспринимать буквально.

2. «Солярис» (2008). Над планетой Солярис, покрытой океаном, находится космическая станция. Учёные исследовали станцию, но ничего не поняли, а данные, которые они передали на Землю, больше походят на галлюцинации. На станцию прилетает психолог, намеревающийся помочь обитателям, но попадает в ту же ловушку. В финале психолог обнаруживает себя дома, но в последних кадрах снова показана поверхность Соляриса. Означает ли это, что у тоже Криса были галлюцинации? Или его каким-то образом всё-таки вернули на Землю? Либо он превратился в фантом подобно другим учёным, побывавшим на станции? Этот вопрос остаётся открытым, а ключ к понимаю в том, что каждый зритель должен додумать собственный финал.