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Волгоградская филармония покажет немой фильм с музыкальным сопровождением
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Волгоградская филармония покажет немой фильм с музыкальным сопровождением 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Волгоградская филармония представит 15 сентября зрителям проект «Шинель» — показ одноимённого немого фильма с музыкальным сопровождением в исполнении академического симфонического оркестра.
Музыканты исполнят произведения Альфреда Шнитке, а также сыграют известные мелодии из немецкого, итальянского и французского кино.
Добавим, художественный фильм «Шинель» вышел на экраны в 1926 году. В его основу легли две повести Гоголя. Показ картины в то время сопровождался музыкой — в каждом зале стояло фортепиано, благодаря которому исполнитель на свой вкус иллюстрировал то, что происходило на экране.
Напомним, в рамках концертного сезона 2018-2019 года филармония готовит серию эксклюзивных программ. В сентябре пройдет выступление лауреата всероссийских и международных конкурсов органистки Хироко Иноуэ, Оркестра русских народных инструментов и программа «ШОУдарных» местного академического симфонического оркестра.
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