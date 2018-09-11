Волгоградская филармония покажет немой фильм с музыкальным сопровождением

Волгоградская филармония представит 15 сентября зрителям проект «Шинель» — показ одноимённого немого фильма с музыкальным сопровождением в исполнении академического симфонического оркестра.

Музыканты исполнят произведения Альфреда Шнитке, а также сыграют известные мелодии из немецкого, итальянского и французского кино.

Добавим, художественный фильм «Шинель» вышел на экраны в 1926 году. В его основу легли две повести Гоголя. Показ картины в то время сопровождался музыкой — в каждом зале стояло фортепиано, благодаря которому исполнитель на свой вкус иллюстрировал то, что происходило на экране.

Напомним, в рамках концертного сезона 2018-2019 года филармония готовит серию эксклюзивных программ. В сентябре пройдет выступление лауреата всероссийских и международных конкурсов органистки Хироко Иноуэ, Оркестра русских народных инструментов и программа «ШОУдарных» местного академического симфонического оркестра.