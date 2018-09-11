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В Ростове отснимут часть сцен сериала «По законам военного времени-3»
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В Ростове отснимут часть сцен сериала «По законам военного времени-3» 

Деловое сообщество 3 часа назад
В Таганроге начались съемки третьей части сериала «По законам военного времени» Евгения Серова. Город выступает в фильме в качестве Одессы и Москвы. При этом несколько сцен планируется снять в центре Ростова-на-Дону — в одном из дворов.
В центре сюжета — Одесса летом и осенью 1944 года. После отступления фашистов в городе остались диверсанты — завербованные агенты Абвера. Чтобы нейтрализовать вражеские объединения, в Москве формируют специальную опергруппу следователей СМЕРШа и военной прокуратуры. В съемках картины задействованы известные актеры — Александр Панкратов-Черный и Екатерина Климова. Планируется, что зрители увидят сериал уже в будущем году.
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