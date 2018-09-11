221-ый театральный сезон открывается в Нижегородском театре Драмы 

фото предоставлено театром221-ый театральный сезон открывается в Нижегородском театре ДрамыНижегородский театр драмы имени Горького завтра открывает 221-ый театральный сезон премьерой спектакля «Без вины виноватые».
Знаменитую знаковую пьесу Александра Островского поставил московский режиссёр Кирилл Вытоптов. Художником спектакля стала Нана Абдрашитова — дочь знаменитого кинорежиссера Вадима Абдрашитова и живописца Нателлы Тоидзе.
Комедия о закулисной жизни актеров на этот раз предстанет перед зрителем в совершенно необычном формате. Герои Островского будут двоиться и троиться по ходу действия. Как именно и почему? Об этом вы узнаете придя на премьерный спектакль «Без вины виноватые» — попытку исследовать непростую актёрскую жизнь.
В ролях:
Ольга Берегова, Наталья Кузнецова, Екатерина Чекулаева, Мария Мельникова, Валентин Омётов
Олег Шапков, Алексей Хореняк, Александр Сучков и другие актёры.
Начало в 18:30. 16+