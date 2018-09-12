«Вина — язва, которую мы всё время расчёсываем»

Высокая комедия про людей-актёров и актёров-людей — именно так значится на афише одна из самых популярных пьес Островского «Без вины виноватые». Столичный режиссёр Кирилл Вытоптов ставит её в Нижегородском театре драмы.

«Но в основе этой пьесы о театре лежит человеческая история — история человеческих потерь, переживаний, чувство вины и желание искупить эту вину, вернуть утраченное, но очень важное», — говорит режиссёр-постановщик.

В театр — с целины

— Что у вас за фамилия такая удивительная — Вытоптов? Яндекс , объясняя её значение, кивает в сторону Боснии. Это про вас?

(Смеётся): — Не могу поддержать этот этимологический разговор. Мой дедушка — сирота, его происхождение — загадка. Говорят, есть деревня, в которой много Вытоптовых. Но где эта деревня? Я мало знаю о своём происхождении.

— В Боснию не тянет?

(Снова смеётся): — Если окажусь, возможно, почувствую пробуждение генетической памяти.

— Родители ваши как в Казахстан попали?

— Целина! Город, в котором я родился, появился в 1957 году. Лётчик, пролетая над этим местом, заметил, что стрелка компаса отклонилась. Это признак месторождения руды. Открылся рудник, на освоение его стали приезжать люди, среди них — мои бабушка и дедушка.

— Как же в пафосе советских комсомольских строек у вас возник театр?

— Я долго жил в деревне за 300 км от самого Рудного, так что никакого театра не было. Но помню деревенскую учительницу, которая привезла, видимо, из театрального прошлого какие-то костюмы. Она устраивала концерты, на которых девочки ходили в исторических платьях, викторины о Петровских временах. Тогда и я со своим классом начал придумывать какие-то сказки, выносил из дома половину гардероба, чтобы участников нарядить. Мы показывали эти сказки в школе.

Переехав уже подростком в Рудный, я начал заниматься в любительском театре и понял, что хочу быть актёром или режиссёром. Поехал в Челябинск, «пролетел» везде, кроме академии культуры, специальность «педагогика досуга». Это, по сути, массовик-затейник. Но в Челябинске я нашёл студенческий театр «Манекен». Нашему руководителю, Владимиру Фёдоровичу Филонову , близкому соратнику знаменитого клоуна и мима Вячеслава Полунина , были близки высокая клоунада, эксцентрика, пластический театр. Он собирал много видео (Интернета не было, мы могли смотреть только видеозаписи) — я впервые увидел поразившие меня спектакли, сделал первые открытия.

Реальность придуманная и узнаваемая

— В вашем спектакле «Без вины виноватые» звучит тема столичности — провинциальности. Есть какое-то своё понимание провинциальности?

— Я побывал и там, и там, но не чувствую себя до конца столичным жителем — скорее, маргиналом. В провинции время течёт по-другому — размеренное, неспешное. В провинции люди даже воспринимать, слушать готовы дольше.

Москва требует постоянного энергетического выхлопа. В спектакле не может быть провисов, пауз, всё должно двигаться, развиваться, ездить, кувыркаться.

— Что такого есть в современной жизни, о чём может рассказать только театр?

— Настоящий театр всегда, даже внутри классического произведения, улавливает сегодняшние ощущения: какой нерв, чем живут люди, как они взаимодействуют друг с другом, как меняется коммуникация.

— В постановке вы берёте остросюжетные современные ситуации и достаточно прихотливо «насаживаете» их на текст Островского. Для чего?

— Текст Островского, если из него вынуть историческую ситуативность, — по сути, диалог. Реальность, в которой сегодня окажутся эти диалоги, необходимо было придумать, — реальность, узнаваемую для сегодняшнего человека.

Иногда воодушевляют очень простые вещи — например, монолог, звучащий со сцены. Человек обращается со сцены к залу. Такого общения сейчас не очень много. Его вытесняет развлекательность, которая даёт зрителю ощущение насыщенности, но не внутренний резонанс. Смотреть на завораживающее зрелище приятно, но оно тебя не подключает ни к чему, кроме эстетического удовольствия. Другое дело — артист, спокойный, даже холодный, жилы не рвёт — а тема «распустилась» внутри зрителя. Для меня это один из самых важных результатов спектакля.

— Ещё Борис Гребенщиков пел: «У чёрных есть чувство ритма, у белых чувство вины». О каких «без вины виноватых» говорил Островский и о каких говорите сегодня вы?

— Вина — это язва, которую мы всё время расчёсываем. Преодолев эту язву, запретив ей терзать свою душу, человек становится более гармоничным. Если только он — не актёр.

Для актёра именно эта растравленность является топливом, он без этого не может. Успокоенность смерти подобна. Герой пьесы Незнамов — необязательно реальный сын главной героини, чувствующей себя виноватой из-за потери сына, но они оба признают друг друга как родные. Хеппи-энд состоит в том, что эти люди оказались духовно близки, и эта их сцепка и есть настоящее счастье. Она выручает их из их бед.

Помогают приземлиться

— Спектакль оформила ваша жена, Нана Абдрашитова. Расскажите вашу историю любви, на чём она построена больше — это профессиональный союз или что-то иное?

— Нас познакомили в театре «Современник», где мы должны были вместе делать мой первый спектакль на большой сцене (Нана была уже опытным постановщиком). И я сразу понял, что наша встреча не случайна и выйдет за пределы профессионального общения.

Так и случилось. Дальше всё развивалось стремительно и развивается до сих пор. Нана работает и с другими режиссёрами, но все мои нынешние спектакли мы делаем вместе. На стадии замысла я очень плохо формулирую, и Нана помогает мне нащупать и проговорить эту идею.

— Вы дополняете друг друга…

— … и это дополнение на данном этапе работает.

— Отец Наны режиссёр Вадим Абдрашитов — целая Вселенная. Что это значит для вас?

— Семья Наны, которая хорошо помнит свои корни и своё происхождение, — тот самый фундамент, которого мне было недостаточно. Вадим Юсупович учился на физтехе, у него развита логика, структурность, он очень хорошо понимает, как всё устроено. Нана это от него переняла.

И «чёрному хлебу» профессии они хорошо обучены. Такие источники подпитки очень важны для меня, человека, достаточно легковесного, подверженного сиюминутным прихотям и веяниям, их советы помогают мне приземлиться и укоренить свои фантазии, чтобы из них появилось что-то достаточно глубинное.