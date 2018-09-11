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Стало известно, как сложилась судьба юного актера из фильма «Вор»
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Стало известно, как сложилась судьба юного актера из фильма «Вор» 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В семь лет Миша Филипчук снялся в российско-французском художественном фильме Павла Чухpaя «Вор». Позже он также был задействован в картине «Сирота казанская» и сыграл маленького Юрия Лужкова в короткометражке Владимира Хотиненко «Мы дети твои, Москва!». После еще одной небольшой роли в «Крестоносце-2» Михаил исчез с экранов. Уже в этом месяце актеру исполниться 30 лет. Журналисты узнали о том, как он теперь живет.
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Валерий Гаркалин рассказал, как изменилась его жизнь после встречи со смертьюИзвестный актер и его коллеги, которые пережили клиническую смерть, прошел проверку на детекторе лжи в программе Дмитрия Шепелева «На самом деле». Оказалось, что Филипчук уехал из России. Многие пророчили ему блестящую актерскую карьеру, но он решил пойти совсем по другому пути. Молодому парню не хотелось, чтобы ему перестали верить, так как актеры мастерски врут и перевоплощаются в других людей. Окончив гимназию с золотой медалью, Михаил поступил в физтех. Спустя несколько лет он стал работать бизнес-консультантом, а затем решился покинуть родину. Теперь он трудится программистом в Сан-Франциско.
Михаил много путешествует / фото: vk.com  Зарабатывает Филипчук не маленькие деньги, но пока тратит их только на себя, так как семьей еще не обзавелся. Бывший актер любит путешествовать с друзьями и иногда бывает в России. Теперь он дает интервью только на профессиональные темы, которые связаны с компьютерами, сообщает EG.ru.
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