Легенды осени: теплые фильмы для холодных вечеров

Осенний вечер — идеальное время для уединенного отдыха в компании увлекательной книги или интересного фильма. Эти картины — лучшее средство, чтобы посмеяться и погрустить под стук дождя за окном.

"Легенды осени" (1994)

Очень американская семейная сага об отце, трех братьях и одной женщине, которая так или иначе изменила судьбу каждого из них. Здесь есть молодой Брэд Питт , великолепный Энтони Хопкинс , индейцы, чувства, пронесенные сквозь время, и Америка на заре двадцатого века, отразившаяся в судьбах одной семьи.

"Девушка на мосту" (1999)

Стильный черно-белый французский фильм с неподражаемым Даниэлем Отеем и очаровательной Ванессой Паради . Профессиональный метатель ножей встречает на мосту девушку, которая хочет покончить с собой. Он предлагает ей гораздо лучшее решение и она становится его ассистенткой и живой мишенью. Они странствуют по Европе, что в Стамбуле расставить все точки на "и".

"Легкое поведение" (2008)

Романтическая комедия с фирменным британским юмором — иногда черным. Привлекательная американская вдова

Джессика Бил ) покоряет юного английского аристократа ( Бен Барнс ). Они женятся и приезжают к нему домой, в типичное британское поместье. Здесь героине приходится выдерживать нападки свекрови, которая не одобряет выбор сына, и общаться с родней и соседями, воспринимающими ее как скандальную штучку. Бонус фильма — как всегда отменный Колин Ферт в роли отца семейства.

"Он и она" (2017)

Он — Виктор, начинающий писатель, нервный и темпераментный (Николя Бедос). Она — Сара, магистр классической литературы (Дориа Тийе). Они встречаются в баре и она сразу узнает в нем свою судьбу. Впереди у них будет 45 лет любви, расставаний, скандалов, измен и примирений, а также одна тайна на двоих. Эта французская мелодрама похожа на горький шоколад, но любовь не всегда бывает сладкой.

"Полночь в Париже" (2011)