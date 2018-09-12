Ещё
Джон Сноу из «Игры престолов» потребовал больше геев в супергеройских фильмах
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Джон Сноу из «Игры престолов» потребовал больше геев в супергеройских фильмах 

Lenta.ru + ещё 14 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Актер Кит Харингтон считает, что студия Marvel должна улучшить репрезентацию ЛГБТ-сообщества в своих фильмах, приглашая больше гомосексуальных актеров на роли. Об этом он заявил на Международном кинофестивале в Торонто, передает NME.
«У маскулинности и гомосексуальности большая проблема — они почему-то не могут быть совмещены. У нас не может быть актера-гея, который играет какого-нибудь супергероя в фильмах Marvel. Когда это уже произойдет?» — возмутился Харингтон.
Кит Харингтон наиболее известен по роли бастарда Джона Сноу в сериале «Игра престолов». В июне он женился на Роуз Лесли, сыгравшей в фэнтезийной саге возлюбленную персонажа Харингтона.
24 мая сообщалось, что Альянс геев и лесбиянок против диффамации потребовал от Голливуда вводить геев и лесбиянок в каждый второй фильм. Представители организации пожаловались на резкое уменьшение числа персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в 2017 году.
Последние новости
Севшему на лицо Баскова Киркорову напомнили про смерть Кобзона Разъяренная толпа набросилась на Жириновского. Видео Трамп выслушал критику Обамы и заснул
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино
Невероятные перевоплощения звезд ради роли
Из-за кого у Марка Захарова были проблемы
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы1
Что случилось с актерами «проклятых» фильмов
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
03:00
Из-за кого у Марка Захарова были проблемы
Фильмы
05:24
Ужасная игра актеров, испортившая фильмы
Актеры Фильмы
10:04
Отличные фильмы, не попавшие в кинотеатры
Фильмы
05:22
Самые ожидаемые мультики осени
Фильмы
04:31
Забавные дубли с известным актером
Фильмы Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение