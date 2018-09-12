Джон Сноу из «Игры престолов» потребовал больше геев в супергеройских фильмах

Актер Кит Харингтон считает, что студия Marvel должна улучшить репрезентацию ЛГБТ-сообщества в своих фильмах, приглашая больше гомосексуальных актеров на роли. Об этом он заявил на Международном кинофестивале в Торонто, передает NME.

«У маскулинности и гомосексуальности большая проблема — они почему-то не могут быть совмещены. У нас не может быть актера-гея, который играет какого-нибудь супергероя в фильмах Marvel. Когда это уже произойдет?» — возмутился Харингтон.

Кит Харингтон наиболее известен по роли бастарда Джона Сноу в сериале «Игра престолов». В июне он женился на Роуз Лесли , сыгравшей в фэнтезийной саге возлюбленную персонажа Харингтона.

24 мая сообщалось, что Альянс геев и лесбиянок против диффамации потребовал от Голливуда вводить геев и лесбиянок в каждый второй фильм. Представители организации пожаловались на резкое уменьшение числа персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в 2017 году.