Джон Сноу обвинил Marvel в гомофобии

Британский актер Кит Харингтон , прославившийся благодаря роли бастарда Джона Сноу в сериале «Игра престолов», в беседе Variety упрекнул студию Marvel в гомофобии.

Он указал на то, что среди актеров, сыгравших супергероев в фильмах студии, нет геев.

"Есть большая проблема с маскулинностью и гомосексуальностью, вроде как они не могут сосуществовать. Неужели нельзя пригласить в Marvel открытого гея, который сыграл бы супергероя? Когда это произойдет?" — задается вопросом Харингтон.