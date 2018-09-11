Ещё
Джон Сноу обвинил Marvel в гомофобии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Джон Сноу обвинил Marvel в гомофобии 

Газета.Ru + ещё 8 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Британский актер Кит Харингтон, прославившийся благодаря роли бастарда Джона Сноу в сериале «Игра престолов», в беседе Variety упрекнул студию Marvel в гомофобии.
Он указал на то, что среди актеров, сыгравших супергероев в фильмах студии, нет геев.
"Есть большая проблема с маскулинностью и гомосексуальностью, вроде как они не могут сосуществовать. Неужели нельзя пригласить в Marvel открытого гея, который сыграл бы супергероя? Когда это произойдет?" — задается вопросом Харингтон.
Ранее солист Imagine Dragons обвинил в гомофобии рэпера Эминема, позволяющего себе нецензурные выражения, намекающие на ориентацию оппонентов.
Газета.Ru: последние новости
Сталлоне анонсировал съемки нового "Рэмбо" Сценарист "Собибора" не верит в успех фильма на "Оскаре" Звезда "Весны на Заречной улице" Нина Иванова стала затворницей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино11
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х9
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»6
Фильмы, которые так никто и не понял7
Что стало со звездой бразильских сериалов
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
04:14
Новые ляпы в популярных советских лентах
Фильмы
06:36
Наконец заговорили о принцах Диснея
Фильмы
08:50
Интриги мультика «Смешарики. Дежавю»
Фильмы
02:59
Михалков устраивал ночные гулянки на съемках
Фильмы Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение