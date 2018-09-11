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«Халк» рассказал о финале «Мстителей 4»
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«Халк» рассказал о финале «Мстителей 4» 

News.ru 2 часа назад
Фото: News.ru
Исполнитель роли Халка в блокбастере «Мстители» Марк Руффало снимается в четвёртой части франшизы и при этом не знает, чем закончится сюжет. Более того, никто из команды тоже не в курсе, что ожидает героев в конце.
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