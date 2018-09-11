Спой нам, ветер, про славу и смелость

В этот день «Вечерка» сообщила о съемках двух фильмов. В 1935 году журналист побывал в Кабардино-Балкарии, где кинематографисты «Мосфильма» нашли натуру для «Детей капитана Гранта». А в 1964 году газета написала про съемки картины «Они не пройдут!» об австрийском антифашисте, который в 1930-е годы эмигрировал в Советский Союз.

Моря и горы он обшарил все на свете

« Кольцатый уже верхом на сложной конструкции — бревно-рычаг. Бревно ходит вверх и вниз. Объектив цепко схватывает все подробности падения горящего моста

Сегодня мост горел как следует — вовремя, вовремя упал. А вчера оцинкованный канат порвался,

пиротехнические огни быстро его расплавили. Пришлось пригласить золотоискателей-старателей. И те в одну ночь, при свете факелов, построили новый мост.

Киноэкспедиции приходится в очень тяжелых условиях осваивать «Кордильеры» и «Австралию». Большая высота, оторванность от города — около 100 километров от Нальчика, — скверные дороги. Художник фильма Баллюзек, оформивший около 65 картин, был в восторге от кавказской натуры, утверждая, что она гораздо интереснее настоящих Кордильер.

Рупор бессилен — грохочет река. Режиссер Вайншток превращается в стрелочника. Он дирижирует красным флажком. По нескольку часов приходилось ждать луча, который осветил бы струи водопадов. Но в запасе было терпение, умение, и съемка всех этих мест прошла более чем успешно».

(Из номера за 1935 год)

Австриец под алым флагом

«Маленькая площадь при слиянии Старосадского переулка и улицы Забелина стала сегодня местом подготовки первых съемок кинокартины, которую готовит творческое объединение «Юность» студии «Мосфильм». «Они не пройдут!» — так будет называться фильм. Его идею можно сформулировать кратко — борьба с фашизмом.

…Над тихой московской улицей взвились алые транспаранты. В колонне демонстрантов — высокий молодой человек.

Это герой будущего фильма — Ганс.

главной роли снимается актер из ГДР Юрген Фрорип

Среди участников съемок еще один представитель ГДР — молодой режиссер Зигфрид Кюн . Он оканчивает Всесоюзный государственный институт кинематографии. Постановка фильма «Они не пройдут» станет дипломной работой выпускника».

(Из номера за 1964 год)