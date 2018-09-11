Кредит доверия к отечественному кино растет у краснодарцев

Министерство культуры предлагает законодательно ограничить количество показов иностранных картин до 35 процентов от общего числа киносеансов в стране в течение дня. Причем за нарушения предполагаются штрафы. Такая мера, считают в ведомстве, поспособствует развитию отечественного кинематографа. А как относятся к российским фильмам краснодарцы и смотрят ли они их в кинотеатрах? С этим вопросом мы обратились к прохожим на улицах краевой столицы.

Владимир, занимается грузоперевозками:

— Российское кино я не смотрю вообще. Люблю фильмы американской кинокомпании Marvel (фантастические фильмы о супергероях. — Автор.). Но в этом сезоне я пока еще ничего из киноновинок не видел.

Сергей, студент:

— В кино я люблю ходить. Мне нравятся захватывающие, с отличной графикой и динамичным сюжетом фильмы, например, «Мстители». Но это, как вы понимаете, фильмы зарубежных кинокомпаний. Российские киноленты я не смотрю. Просто мне они неинтересны.

Татьяна Михайловна, пенсионер:

— Нет, в кино я не хожу. Ни российские, ни зарубежные фильмы не смотрю. Вместо этого я читаю книги и очень рекомендую делать это всем почаще — и молодежи, и людям в возрасте.

Аким, студент:

— Я регулярно хожу в кино, в том числе и на российские фильмы. Вот на днях посмотрел третью часть «Гоголя». Очень достойная вещь, я вам скажу, качественно снятая, ничуть не хуже Голливуда. Раньше наши фильмы заметно уступали иностранным, они почти не имели своей аудитории.

Сейчас все стремительно меняется. Конечно, еще нельзя сказать, что наши кинематографисты догнали своих мировых коллег, но все к этому идет. Я как зритель вижу, что они стараются, и уже становится интересно.

Мария Головань, пресс-атташе известной сети кинотеатров:

— По данным Фонда кино, за первое полугодие 2018-го доля российского кино в национальном кинопрокате достигла рекордных 40%. При этом в десятку самых кассовых фильмов года вошли сразу три отечественных проекта: «Движение вверх», «Лед» и «Тренер». То есть кредит доверия к российскому кино со стороны зрителей неизменно высок.

Очередная победа нашего кино — мистический триллер «Гоголь. Страшная месть», который показал лучший старт российского фильма в будни и непраздничные дни за всю историю наблюдений. Фильм в прокате уже почти две недели и до сих пор уверенно занимает 1 — 2-ю строчку в рейтинге всех киноновинок.

«КИ» ранее писали, что в День российского кинематографа в Краснодаре наградили лучших сотрудников отрасли.

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