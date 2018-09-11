Второй кинофестиваль «Сезон любви» пройдет в Московском регионе с 14 по 21 сентября

Второй международный кинофестиваль «Сезон любви» проведут на 10 площадках в подмосковных Дзержинском, Люберцах, Котельниках и в Москве с 14 по 21 сентября, сообщил в ходе пресс-конференции в РИАМО почетный член Союза деятелей музыки, кино и телевидения, продюсер фестиваля Сергей Переверзев

«В рамках фестиваля будет организовано 10 площадок, на которых практически каждый день будут проходить различные мероприятия: конкурсные показы, творческие встречи, мастер-классы, экскурсии, церемонии открытия и закрытия, а также спектакль, поставленный Каринэ Фолиянц (председатель жюри кинофестиваля — ред.). Все наши мероприятия бесплатны. Фестиваль проходит в четырех городах — основная площадка в городе Дзержинский, также участвуют Москва, Люберцы и Котельники», — сказал Переверзев.

По его словам, на каждой площадке будут организованы точки общественного питания.

Автор идеи и председатель жюри кинофестиваля, лауреат премии «Тэфи» Каринэ Фолиянц, в свою очередь, отметила, что во втором кинофестивале будет участвовать больше картин, чем в прошлом году.

«В нынешнем фестивале примет участие больше картин, чем в прошлом году. В этом году добавились документальные фильмы — в конкурсе порядка 10 картин, также будут участвовать полнометражные фильмы», — сказала она.

По словам Фолиянц, Второй международный кинофестиваль «Сезон любви» будет разделен на четыре программы — документальное, короткометражное и полнометражное кино, а также музыкальные клипы. При этом жюри конкурса хотело бы видеть больше зарубежных картин.

«В этом году мы заявляем фестиваль как международный. География действительно присутствует. К сожалению, будет не так много зарубежных картин, как нам хотелось бы», — добавила Фолиянц.

Заслуженная артистка России, член жюри кинофестиваля Любовь Руденко назвала главной задачей этого мероприятия популяризацию и распространение духовных кинокартин.

«Фестиваль несет в себе просветительскую и духовную функцию. Научить людей жить в добре, любви, позитиве и счастье — это задача, которую ставит перед собой фестиваль. Нужно, чтобы больше людей увидело хорошее человечное и человеческое кино», — сказала Руденко.

Узнать, какие картины будут участвовать в фестивале, зритель сможет только непосредственно во время кинопоказов, добавила актриса.

«Картины нашего фестиваля, актеры, которые в них снимались, — все это должно быть сюрпризом. Мы не будем рассказывать об этом до начала кинопоказов», — отметила Руденко.

По словам организаторов фестиваля, 15 сентября в «Доме А. Ф. Лосева» в Москве состоится мастер-класс для юных кинематографистов, а 20 сентября в Библиотеке иностранной литературы пройдет спектакль «Еще раз о любви».

Второй кинофестиваль «Сезон любви» будет проходить с 14 по 21 сентября.