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В День города состоялась премьера фильма о Зеленограде, посвященного его 60-летию
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В День города состоялась премьера фильма о Зеленограде, посвященного его 60-летию 

Префектура Зеленоградского административного округа 51 минуту назад
Премьера нового фильма, посвященного 60-летию Зеленограда, состоялась в кинотеатре на Центральной площади 8 сентября.
Представляем его полную версию.
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Перед началом Дня города на Центральной площади покажут фильм к 60-летию Зеленограда и споют песни 8 сентября центральные улицы Зеленограда будут перекрыты День соседей прошел на бульваре в Крюково
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