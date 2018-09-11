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По стопам Петросяна: Звягинцев развелся с супругой и стал завидным женихом
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По стопам Петросяна: Звягинцев развелся с супругой и стал завидным женихом 

Дни.ру 41 минуту назад
Фото: Дни.ру
Андрей Звягинцев разводится. Об этом сообщают некоторые telegram-каналы. Режиссера «Нелюбви» уже включили в список завидных женихов.
Режиссер нашумевших картин «Нелюбовь», «Левиафан» и «Елена» теперь официально свободен — об этом сообщают каналы мессенджера Telegram со ссылкой на инсайдеров. Имя Андрея Звягинцева упоминается в списках самых завидных женихов России.
"Пост осенне-лирический. Обнадеживающий. Для девушек. Когда-то Forbes и Tatler публиковали «топ завидные женихи». Почти возрождаем традицию", — пишут авторы публикации. Они напоминают о недавно переживших развод звездных холостяках. В перечень попали, в частности, Сергей Шнуров и Андрей Смоляков.
Лауреат Каннского кинофестиваля также упомянут. «Ну, и мечта для охотниц — режиссер Андрей Звягинцев. Венецианский и каннский лауреат официально свободен. Так что, девушки, не теряйтесь!», — пишет автор. По мнению telegram-канала «Закулиска», рано списывать со счетов также Джигарханяна с Петросяном.
В 2017 году в прокат вышла драма Звягинцева «Нелюбовь», повествующая о разводе в московской семье. Картина получила приз в Каннах, уступив гран-при смотра шведской сатире «Квадрат». Лента была номинированная на «Золотой глобус» и «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». «Нелюбовь» стала первой российской картиной, удостоенной французской премии «Сезар».
Режиссер был женат дважды. С первой супругой Ириной Гриневой постановщик прожил в браке шесть лет. После расставания с режиссером она вышла замуж за фигуриста Максима Шабалина. А у Звягинцева в браке с Анной Матвеевой родился сын Петр. В следующем году мальчику исполнится десять лет, пишет "Вокруг ТВ".
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