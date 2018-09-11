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Эксперт прокомментировал выдвижение «Собибора» на премию «Оскар» от России
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Эксперт прокомментировал выдвижение «Собибора» на премию «Оскар» от России 

RT на русском 24 минуты назад
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал выдвижение российского фильма «Собибор» на американскую премию «Оскар».
По словам эксперта, картина вряд ли получит награду.
Как напомнил Шнейдеров, «Оскар» не всегда дают лучшим фильмам, а при прочих равных условиях учитывается конкуренция.
«Фильм, в очередной раз связанный с войной, в лучшем случае дойдёт до шорт-листа», — прогнозирует эксперт.
Ранее один из сценаристов «Собибора» Александр Адабашьян в беседе с телеканалом «360» оценил выдвижение ленты на премию «Оскар» от России.
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