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Итальянское документальное кино увидят жители Митина
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Итальянское документальное кино увидят жители Митина 

Управа района Митино 6 часов назад
Фото: Управа района Митино
В четверг, 20 сентября, в кинотеатре «Юность» по адресу: ул. Маршала Рыбалко, д. 1 покажут итальянский документальный фильм 2018 года «Похищенные сокровища Европы».
— Документальный фильм рассказывает об украденных нацистами шедеврах Пикассо, Моне, Матисса и многих других великих художников. Захватывающее путешествие по Франции, Голландии и Германии, где путеводителем выступают Паоло Соррентино и Тони Сервилло. Зрители увидят множество редких архивных материалов и узнают интересные исторические факты. В фильме также появляются историк и автор книги «Каталог Геринга» Жан-Марк Дрейфус и эксперт по «дегенеративному искусству» Майк Хоффманн, — сообщили в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».
Начало в 21.00. Возрастное ограничение: 16+. (ср)
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