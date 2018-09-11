Итальянское документальное кино увидят жители Митина

В четверг, 20 сентября, в кинотеатре «Юность» по адресу: ул. Маршала Рыбалко, д. 1 покажут итальянский документальный фильм 2018 года «Похищенные сокровища Европы».

— Документальный фильм рассказывает об украденных нацистами шедеврах Пикассо, Моне, Матисса и многих других великих художников. Захватывающее путешествие по Франции, Голландии и Германии, где путеводителем выступают Паоло Соррентино Тони Сервилло . Зрители увидят множество редких архивных материалов и узнают интересные исторические факты. В фильме также появляются историк и автор книги «Каталог Геринга» Жан-Марк Дрейфус и эксперт по «дегенеративному искусству» Майк Хоффманн, — сообщили в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».

Начало в 21.00. Возрастное ограничение: 16+. (ср)