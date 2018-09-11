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Казанова, Казанова — зови меня так…
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Казанова, Казанова — зови меня так… 

Вечерняя Москва 6 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Стартовали съемки восьмисерийного авантюрного детектива «Казанова» для Первого канала. Фильм снимает «Амедиа Продакшн». Главные роли в картине о советском донжуане играют Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица, Олеся Железняк, Ирина Пегова, Светлана Смирнова-Марцинкевич и другие.
1975 год, Москва. СССР в самом расцвете сил! Однако буквально подряд регистрируется несколько случаев мошенничества. Что интересно, жертвы все как одна — дамы с положением в обществе. Первая — аж заместитель председателя райисполкома, вторая — директриса колхозного рынка, третья следит за вагоном-рестораном. Четвертая, может быть, сейчас и не «светится» особо, но вдова крупного партийного деятеля. Приметы преступника все они описывают одинаково: обаятельный, симпатичный, интеллигентный мужчина средних лет, с легкостью втирается в доверие.
— Мой герой, наверное, лучший аферист Советского Союза, — рассказывает исполнитель главной роли Антон Хабаров, — он обворовывает богатых женщин. И при этом он каждую искренне любит. В Казанове есть и плохое, и хорошее, он абсолютно гармоничный персонаж. Я стремлюсь к тому, чтобы зритель, включив любую из серий, поверил, что смотрит настоящую историю любви, которая продлится весь фильм, и что профессия, которой владеет мой герой, — его настоящая профессия, хотя на самом деле он мастер перевоплощений, в моей роли сочетается как минимум шесть других ролей!
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