Алексей Учитель ищет сценариста для своего фильма по книге Гузели Яхиной 

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель подтвердил, что его студия приобрела права на экранизацию романа Гузели Яхиной «Дети мои», сейчас он ищет сценариста для будущего фильма.
"Мы купили права на экранизацию книги Гузели Яхиной «Дети мои», я очень хочу сам это снять, — отметил Учитель. — Пока это только самое начало работы. Мне очень понравилась эта книга, мне кажется, что она выдающаяся, очень интересная для кино. Сейчас мы думаем, кто сможет написать сценарий", — сказал режиссер во вторник ТАСС.
При этом режиссер добавил, что Гузель Яхина сама закончила сценарные курсы. «Но она приступила к написанию нового романа, работать над сценарием не сможет, однако готова как-то участвовать в работе», — сказал Алексей Учитель. Пока сроки начала съемок не опеределены.
"Дети мои" — роман Гузели Яхиной, лауреата премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» за бестселлер «Зулейха открывает глаза». Действие книги происходит в 1920-1930 годы. Главный герой романа — Якоб Бах, российский немец, учитель в колонии.