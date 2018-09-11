Ещё
Алексей Учитель ищет сценариста для своего фильма по книге Гузели Яхиной
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Алексей Учитель ищет сценариста для своего фильма по книге Гузели Яхиной 

ТАСС + ещё 3 6 часов назад
Фото: Реальное время
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель подтвердил, что его студия приобрела права на экранизацию романа Гузели Яхиной «Дети мои», сейчас он ищет сценариста для будущего фильма.
"Мы купили права на экранизацию книги Гузели Яхиной «Дети мои», я очень хочу сам это снять, — отметил Учитель. — Пока это только самое начало работы. Мне очень понравилась эта книга, мне кажется, что она выдающаяся, очень интересная для кино. Сейчас мы думаем, кто сможет написать сценарий", — сказал режиссер во вторник ТАСС.
При этом режиссер добавил, что Гузель Яхина сама закончила сценарные курсы. «Но она приступила к написанию нового романа, работать над сценарием не сможет, однако готова как-то участвовать в работе», — сказал Алексей Учитель. Пока сроки начала съемок не опеределены.
"Дети мои" — роман Гузели Яхиной, лауреата премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» за бестселлер «Зулейха открывает глаза». Действие книги происходит в 1920-1930 годы. Главный герой романа — Якоб Бах, российский немец, учитель в колонии.
ТАСС: последние новости
Вся деревня против. В фильме "Человек, который удивил всех" — Евгений Цыганов в платье NYT: власти США обсуждали с венесуэльскими военными планы свержения Мадуро Авдотья Смирнова, режиссер "Истории одного назначения": нашему обществу надо повзрослеть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино11
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х9
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»6
Фильмы, которые так никто и не понял7
Что стало со звездой бразильских сериалов
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
04:14
Новые ляпы в популярных советских лентах
Фильмы
06:36
Наконец заговорили о принцах Диснея
Фильмы
08:50
Интриги мультика «Смешарики. Дежавю»
Фильмы
02:59
Михалков устраивал ночные гулянки на съемках
Фильмы Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение