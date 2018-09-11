Алексей Учитель ищет сценариста для своего фильма по книге Гузели Яхиной

"Мы купили права на экранизацию книги Гузели Яхиной «Дети мои», я очень хочу сам это снять, — отметил Учитель. — Пока это только самое начало работы. Мне очень понравилась эта книга, мне кажется, что она выдающаяся, очень интересная для кино. Сейчас мы думаем, кто сможет написать сценарий", — сказал режиссер во вторник ТАСС.

При этом режиссер добавил, что Гузель Яхина сама закончила сценарные курсы. «Но она приступила к написанию нового романа, работать над сценарием не сможет, однако готова как-то участвовать в работе», — сказал Алексей Учитель. Пока сроки начала съемок не опеределены.

"Дети мои" — роман Гузели Яхиной, лауреата премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» за бестселлер «Зулейха открывает глаза». Действие книги происходит в 1920-1930 годы. Главный герой романа — Якоб Бах, российский немец, учитель в колонии.