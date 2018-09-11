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100 кинолент из 40 стран мира увидят гости фестиваля BRIDGE of ARTS
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100 кинолент из 40 стран мира увидят гости фестиваля BRIDGE of ARTS 

Деловое сообщество 6 часов назад
Международный фестиваль «BRIDGE of ARTS (Мост искусств) — 2018» пройдет в донской столице. Продлится он пять дней, площадкой в этот раз станет не только Ростов, но и Таганрог. На родине Антона Чехова для всех гостей поставят отрывки из его произведений.
В преддверие масштабного мероприятия обсуждался ход подготовки к фестивалю, его культурная и деловая программа, определялись места проведения кинопоказов и пресс-конференций, церемоний открытия и закрытия, благотворительного киномарафона и футбольного матча со звездами кино.
Кинопоказ зарубежных и российских мотивационных фильмов фестиваля BRIDGE of ARTS традиционно включает в себя конкурсные и внеконкурсные картины, фильмы-события и ночи короткого метра. В 2018 году зрителям будет представлено около 100 лент из 40 стран мира, включая специальные секции — индийское, итальянское, российское кино. В программе благотворительных показов будут представлены киноленты российских режиссёров — половина суммы, вырученной от продажи билетов на эти сеансы, будет перечислена в фонд «Подари жизнь».
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