100 кинолент из 40 стран мира увидят гости фестиваля BRIDGE of ARTS

Международный фестиваль «BRIDGE of ARTS (Мост искусств) — 2018» пройдет в донской столице. Продлится он пять дней, площадкой в этот раз станет не только Ростов, но и Таганрог. На родине Антона Чехова для всех гостей поставят отрывки из его произведений.

В преддверие масштабного мероприятия обсуждался ход подготовки к фестивалю, его культурная и деловая программа, определялись места проведения кинопоказов и пресс-конференций, церемоний открытия и закрытия, благотворительного киномарафона и футбольного матча со звездами кино.

Кинопоказ зарубежных и российских мотивационных фильмов фестиваля BRIDGE of ARTS традиционно включает в себя конкурсные и внеконкурсные картины, фильмы-события и ночи короткого метра. В 2018 году зрителям будет представлено около 100 лент из 40 стран мира, включая специальные секции — индийское, итальянское, российское кино. В программе благотворительных показов будут представлены киноленты российских режиссёров — половина суммы, вырученной от продажи билетов на эти сеансы, будет перечислена в фонд «Подари жизнь».