Фильм «Акварель» Косаковского покажут на фестивале «Послание к человеку»

МОСКВА, 11 сентября. / ТАСС /. Документальный фильм «Акварель» Виктора Косаковского, участвовавший в программе Венецианского фестиваля, покажут на закрытии XXVIII киносмотра «Послание к человеку», который пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября. Об этом сообщил во вторник президент фестиваля Алексей Учитель на пресс-конференции в ТАСС.

"Хотел бы сказать про церемонию закрытия, — отметил режиссер. — Перед тем, как будем вручать призы, состоится важное событие для кинематографистов — мы покажем новый фильм Виктора Корсаковского, который только что был с триумфом показан в Венеции". Учитель добавил, что картина — новаторская, она сделана в формате 96 кадров в секунду. «Для показа потребуется специальная техника», — пояснил режиссер.

Он также рассказал, что на открытие фестиваля приедет знаменитый итальянский режиссер Паоло Соррентино . Кроме того, добавил Учитель, на киносмотре вручат спецприз имени Александра Расторгуева , который погиб в ЦАР.

Всего в конкурсные программы XXVIII кинофестиваля «Послание к человеку» вошли более 70 фильмов, в том числе 10 мировых премьер, три — международные и более 30 — российских. За возможность быть отобранными в конкурсную программу в этом году состязались более 3 тыс. кинофильмов различных жанров из 98 стран.