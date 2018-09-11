Ещё
Фильм «Акварель» Косаковского покажут на фестивале «Послание к человеку»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Фильм «Акварель» Косаковского покажут на фестивале «Послание к человеку» 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Документальный фильм «Акварель» Виктора Косаковского, участвовавший в программе Венецианского фестиваля, покажут на закрытии XXVIII киносмотра «Послание к человеку», который пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября. Об этом сообщил во вторник президент фестиваля Алексей Учитель на пресс-конференции в ТАСС.
"Хотел бы сказать про церемонию закрытия, — отметил режиссер. — Перед тем, как будем вручать призы, состоится важное событие для кинематографистов — мы покажем новый фильм Виктора Корсаковского, который только что был с триумфом показан в Венеции". Учитель добавил, что картина — новаторская, она сделана в формате 96 кадров в секунду. «Для показа потребуется специальная техника», — пояснил режиссер.
Он также рассказал, что на открытие фестиваля приедет знаменитый итальянский режиссер Паоло Соррентино. Кроме того, добавил Учитель, на киносмотре вручат спецприз имени Александра Расторгуева, который погиб в ЦАР.
Всего в конкурсные программы XXVIII кинофестиваля «Послание к человеку» вошли более 70 фильмов, в том числе 10 мировых премьер, три — международные и более 30 — российских. За возможность быть отобранными в конкурсную программу в этом году состязались более 3 тыс. кинофильмов различных жанров из 98 стран.
Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» проходит при поддержке министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга. Смотр был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. Его юбилей планируют отметить на предстоящем кинофестивале.
ТАСС: последние новости
Фильмы с участием Татьяны Дорониной покажут в сети "Москино" к 85-летию актрисы Зачем снимать и показывать кино на Сахалине NYT: власти США обсуждали с венесуэльскими военными планы свержения Мадуро
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино11
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х9
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»6
Фильмы, которые так никто и не понял7
Что стало со звездой бразильских сериалов
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
04:14
Новые ляпы в популярных советских лентах
Фильмы
06:36
Наконец заговорили о принцах Диснея
Фильмы
08:50
Интриги мультика «Смешарики. Дежавю»
Фильмы
02:59
Михалков устраивал ночные гулянки на съемках
Фильмы Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение