Экс-глава Гильдии киноведов и кинокритиков оценил шансы «Собибора» на «Оскар»

«Мне не кажется, что «Собибор» может претендовать на «Оскар», — сказал он.

«Но «Собибор» и другие картины, которые я назвал, не являются безусловными кандидатами, такими, как были, например «Елена» или «Левиафан» Андрея Звягинцева », — добавил он.

Ранее кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН прокомментировал выдвижение «Собибора» на «Оскар».