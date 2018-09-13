Гид: Что смотреть на кинофестивале «Послание к человеку»-2018

Премьера нового фильма Паоло Соррентино про Берлускони, лучшие документальные ленты, Фанни Ардан в роли Марии Каллас, а также хиты Канн и Берлина — какие события единственного петербургском киносмотра, отнесенного к фестивалям класса «А», нельзя пропускать.

«День победы»

Программа: Международный конкурс

Когда: 17, 18 сентября

Трейлер: здесь

Представленный на Берлинале в этом году очередной фильм скандального украинского режиссера, чьи документальные и игровые работы так или иначе обращаются к исторической памяти, войне и насилию. Время действия — 9 мая 2017 года, место — берлинский Трептов-парк, где у мемориала советским солдатам собираются празднующие (в основном, конечно, постсоветские эмигранты). Лозница избегает прямолинейности, как в своих фильмах «Майдан» и «Донбасс». Документальный «День победы» открыт прямо противоположным интерпретациям, а тоталитарные скульптуры Вучетича и трогательные военные песни рисуют картину ушедшего советского мира.

«Госпожа Фан»

Программа: Международный конкурс

Когда: 17, 18 сентября

Трейлер: здесь

67-летняя Фан Сюин живет в деревушке на юге Китая. Несколько лет она страдает болезнью Альцгеймера, которая все прогрессирует. Из больницы ее выписывают домой, на руки родственников и соседей. Самый знаменитый и беспощадный китайский документалист Ван Бин снимал брошенных детей в глухой горной провинции («Три сестры»), обращался к страшному голоду в молодой КНР в конце 1950-х («Канава»), проникал в закрытую провинциальную психушку, кошмарную в своей равнодушной рутине («Пока безумие нас не разлучит»). Ван Бин избегает всякой зрелищности, шокирующих трюков, он — хроникер распада, замершей в оцепенении истории.

«Внутренняя работа»

Режиссер: Джайрус Маклири

Программа: «Panorama.doc»

Когда: 20, 21 сентября

Трейлер: здесь

В течение четырех дней осужденные за особо тяжкие преступления заключенные тюрьмы «Фолсом» собираются на сеансы групповой психотерапии при участии трех посторонних человек. Чикагский режиссер и оператор Маклири, работающий внутри пенитенциарной системы США, создает остроумный и вместе с тем оптимистичный социальный комментарий как о возможностях психотерапии — современного обязательного ритуала — так и об особенностях системы наказания за преступления в самой могущественной стране мира.

«Синетрактс»

Режиссер: альманах с участием Годара, Рене, Маркера и других

Программа: «Сопротивление. 1968-2018»

Когда: 16, 17, 18, 19, 20, 21 сентября

В этом году исполнилось полвека парижской студенческой революции мая 1968 года. Мнения насчет ее последствий существуют разные: одни считают, что молодежный бунт существенно изменил характер западного капитализма с сторону его гуманизации, другие называют «красный май» началом конца радикальной левой политики. В специальной программе на «Послании к человеку» будут показаны фильмы, относящиеся не только к парижским событиям: в 1968-м лихорадило весь мир. На фестивале покажут картины Харуна Фароки, Филиппа Гарреля и Желимира Жилника, но настоящий шедевр, уникальный для истории кино, — коллективный альманах кинолистовок, созданный с пылу с жару в качестве «акции прямого действия». 2-3-минутные немые работы Жан-Люка Годара, Криса Маркера , Алена Рене, Жака Луазле как ничто другое передают эстетику и смысл революционного мая.

«Три лица»

Программа: «Кино сверхреальности»

Когда: 20 сентября

Трейлер: здесь Выдающийся иранский режиссер Панахи в 2010 году решением властей своей страны был помещен под домашний арест на 6 лет с запретом еще на 20 легально снимать кино и выезжать из Ирана. «Три лица» — четвертый фактически подпольно снятый фильм автора, получивший на Каннском фестивале в этом году приз за лучший сценарий. В полудокументальной картине сам Панахи делит экран с тремя актрисами: пожилой, вынужденной покинуть кино после исламской революции, современной кинозвездой Бехназ Джафари и абитуриенткой Тегеранского театрального института, которой консервативные родители запрещают становиться артисткой.

«Догмэн»

Режиссер: Маттео Гарроне

Программа: «Кино сверхреальности»

Когда: 21 сентября

Трейлер: здесь

Повесть о настоящем маленьком человеке Марчелло, живущем в трущобном пригороде, держащем салон красоты для собак и до поры до времени подчиняющемся местному авторитету — боксеру-садисту. Жестокая социальная драма, снятая лучшим современным итальянским кинорежиссером, автором эпоса «Гоморра» о неаполитанской мафии, сатиры на теле-шоу-бизнес «Реальность» и сверхготической экранизации «Сказки сказок» Джамбаттисты Базиле.

«Счастливый Лазарь»

Режиссер: Аличе Рорвахер

Программа: «Кино сверхреальности»

Когда: 21 сентября

Трейлер: здесь

Третий полнометражный фильм надежды итальянского (да и вообще европейского) кино, снявшей до этого «Небесное тело» и «Чудеса». В новой картине Аличе смешивает сюрреалистически застывшую в феодализме южную деревню и современный безжалостный мегаполис, прозрачную притчу с понятной уже из названия евангельской аллюзией и едкий социальный комментарий. Одно из чудес фильма этой молодой и ни на кого не похожей женщины-режиссера — актер Адриано Дардиоло, похожий на персонажа живописи Возрождения, играющий наивного юного крестьянина Лаззаро, завязывающего роковую дружбу с декадентствующим молодым аристократом.

«Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары»

Режиссер: Раду Жуде

Программа: «Кино сверхреальности»

Когда: 16, 19, 20 сентября

Трейлер: здесь

Фильм одного из громких румынских режиссеров с крайне изощренной конструкцией. По сюжету, режиссерка Мариана ставит исторический спектакль-реконструкцию о румынском режиме, поддержавшем, как известно, Гитлера во время второй мировой войны и активно участвовавшем в Холокосте. Проект сталкивается с отчаянным сопротивлением местных чиновников и простых обывателей, которые не желают вспоминать о позорном прошлом, а хотят видеть это прошлое другим: героическим. Жуде, вполне в духе всей румынской «новой волны», превращает все это в печальную, но и взрывающуюся вспышками гомерически смешного юмора панораму современной Румынии — с травмированной исторической памятью и кризисным настоящим.

«Девочка»

Режиссер: Лукас Донт

Программа: «Кино сверхреальности»

Когда: 16, 17 сентября

Трейлер: здесь

Поразивший всех на Каннском фестивале полнометражный дебют бельгийского режиссера. «Девочка», показанная в программе «Особый взгляд», получила «Золотую камеру», «Квир-пальму» и приз ФИПРЕССИ, а также довольно парадоксальный приз за лучшую мужскую роль, врученный действительно потрясающему Виктору Полстеру, который невероятно реалистично сыграл 15-летнюю трансгендерную девушку. Лора учится в балетной школе и не может дождаться 16-летия: в этот день она по закону сможет начать гормональную терапию, начало коррекции пола. У Донта получилась нежная, совсем лишенная эксплуатейшена история взросления — мучительного, но озаренного надеждой.

«Магазинные воришки»

Режиссер: Хирокадзу Корээда

Программа: «Кино сверхреальности»

Когда: 18, 21 сентября

Трейлер: здесь

«Золотая пальмовая ветвь» Канн-2018, свежий жестокий романс японского режиссера, чем-то напоминающий его же сентиментальную шок-драму «Никто не узнает» (2014). На окраине Токио нищая семья (мама, папа, бабушка, несколько детей) выживают шоплифтингом. Во время одной из таких краж еды они обнаруживают пятилетнюю девочку, сбежавшую от истязавших ее родителей. Однако после обнаружения всей компании полицейскими выясняется много нового. Не устроивший многих выбор каннского жюри на самом деле — превосходный сплав зрелищности и искренних гуманистических намерений.

«Лоро»

Режиссер: Паоло Соррентино, Италия

Программа: «Кино сверхреальности»

Когда: 16, 19 сентября

Трейлер: здесь

Российская премьера новой картины суперзвезды европейского арт-мейнстрима. Фильм Соррентино — вольный байопик Сильвио Берлускони , бывшего премьер-министра Италии, медиамагната, героя скандальной хроники, друга Путина и вообще enfant terrible мировой большой политики. Главную роль исполняет постоянный соррентиновский актер Тони Сервилло , блиставший в «Великой красоте» и «Изумительном». Паоло Соррентино лично представит фильм на фестивале. Кроме того, итальянский режиссер примет участие в церемонии открытия на Дворцовой площади, где после всех положенных слов и аплодисментов покажут на гигантском экране еще один его фильм, «Молодость».

«Рождение нации»

Режиссер: Джем Коэн

Программа: «Ретроспектива Джема Коэна»

Когда: 21 сентября

«Послание к человеку» замечательно также регулярными ретроспективами отличных авторов, не слишком известных широкой публике. На этот раз в центре внимания — американский режиссер и художник Джем Коэн, в методологическом смысле последователь таких титанов киноандеграунда, как Йонас Мекас и Крис Маркер. Тонкие эссе Коэна, в которых переплетается поэзия и документальная фиксация реальности, можно скорее увидеть не в кинотеатрах, а на персональных выставках в институциях уровня музея Уитни и МоМА. «Рождение нации», иронически заимствующее название у классической немой картины Дэвида Уорка Гриффита (1915), одна из самых ярких работ режиссера: 10-минутная хроника инаугурации Дональда Трампа и яростных протестов против нового президента США.

«Триппс №7 (Бэдлендс)»

Программа: «Наблюдая за наблюдателем»

Когда: 17 сентября

10-минутный экспериментальный фильм запечатлевает ЛСД-трип девушки в национальном парке Бэдлендс, постепенно превращаясь в психоделическую абстракцию пейзажа. В спецпрограмме «Наблюдая за наблюдателем» покажут авангардные ленты, объединенные одним принципом: смещения фокуса камеры с объекта на того или тех, кто смотрит на объект (прием инверсии был еще у советского документалиста Герца Франка в «Старше на 10 минут» ровно 40 лет назад). «Перкеле-1. Картинки из Финляндии», «Перкеле-2. Картинки из Финляндии»

Режиссер: Йонн Доннер, Эркки Сейро, Яакко Таласкиви

Программа: «Документальное кино Северных стран»

Когда: 17, 18 сентября

Первый фильм этой искрометной дилогии, озаглавленной самым емким финским матерным словом, был снят в 1971 году. Это откровенный гонзо-репортаж с задворок социального государства Финляндия, где обитают маргиналы, пьяницы, безработные. Вторую часть спустя 45 лет снимал уже один режиссер Йонн Доннер, фиксируя изменения, произошедшие со страной, ставшей частью глобального медиа-молла. В типично финской эксцентричной манере автор этой уникальной картины задается вопросом: стоит ли в современной Финляндии жить, умирать или трахаться?

«Мария до Каллас»

Режиссер: Том Вольф

Программа: Специальный показ

Когда: 20 сентября

Трейлер: здесь

Через сорок лет после смерти великой оперной певицы зрители услышат ее историю — посредством архивных писем и интервью, многие из которых предстают миру впервые. Другая дива, французская актриса Фанни Ардан (игравшая Каллас в театре и кино) озвучила личные мысли и воспоминания героини ленты. Ардан также приедет в Петербург, чтобы представить ленту о Марии Каллас и принять участие в торжественной церемонии закрытия XXVIII кинофестиваля «Послание к человеку».

Текст: Артем Лангенбург

Фестиваль «Послание к человеку» с 15 по 22 сентября

Подробная информация обо всех сеансах и билетах — на сайте фестиваля