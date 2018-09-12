Ещё
Кинофестиваль «Послание к человеку» откроется в Петербурге 15 сентября
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Кинофестиваль «Послание к человеку» откроется в Петербурге 15 сентября 

RT на русском + ещё 3 3 часа назад
Фото: Диалог
Международный кинофестиваль «Послание к человеку» будет проходить в Санкт-Петербурге с 15 по 22 сентября, сообщает Newinform.
В программу вошли документальные, игровые, анимационные, экспериментальные фильмы. Запланированы конкурсные показы, спецпрограммы и спецпоказы, выставки, мастер-классы, творческие встречи, круглые столы.
Ожидается участие более 100 российских и зарубежных гостей, среди которых режиссёры Паоло Соррентино, Кристиан Бергер и Йорн Доннер.
Ранее сообщалось, что актриса Фанни Ардан приедет на кинофестиваль «Послание к человеку».
Также портал ВашГород.ру сообщал о проведении акции «Ночь кино» в Кемеровской области.
RT на русском: последние новости
На фасаде «Манежа» покажут световое шоу об историческом наследии Москвы Сериалу «Секретные материалы» — 25 100 лет назад родился Борис Заходер
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актёра Филиппенко задержали по подозрению в краже1
Лучшие откровенные сцены в кино12
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х9
6 секретов наложниц из сериала «Великолепный век»3
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»6
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
04:14
Новые ляпы в популярных советских лентах
Фильмы
06:36
Наконец заговорили о принцах Диснея
Фильмы
08:50
Интриги мультика «Смешарики. Дежавю»
Фильмы
02:59
Михалков устраивал ночные гулянки на съемках
Фильмы Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение