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Паоло Соррентино откроет кинофестиваль «Послание к человеку» в Петербурге
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Паоло Соррентино откроет кинофестиваль «Послание к человеку» в Петербурге 

РИА Новости + ещё 8 54 минуты назад
Фото: News.ru
С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости. Итальянский режиссер Паоло Соррентино в субботу примет участие в открытии XXVIII международного кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, где днем позже будет представлен его новый фильм «Лоро».
"Пятнадцатого сентября Паоло Соррентино примет участие в церемонии открытия кинофестиваля «Послание к человеку». После приветственного слова режиссера на огромном экране, расположенном у Эрмитажа, будет показан фильм «Молодость» с Майклом Кейном в главной роли… 16 сентября в рамках программы «Кино Сверхреальности» Паоло Соррентино представит гостям фестиваля «Послание к человеку» свой новый фильм «Лоро»… Петербуржцам представится возможность посмотреть «Лоро» за месяц до выхода в российский прокат", — сообщают организаторы.
Новый фильм Соррентино, мировая премьера которого состоялась в апреле 2018 года на Каннском фестивале, рассказывает о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони. Главную роль исполняет актер Тони Сервилло, известный по фильмам Соррентино «Великая красота» и «Изумительный».
Также в рамках кинофестиваля французская актриса Фанни Ардан 20 сентября представит документальный фильм режиссера Тома Вольфа «Мария До Каллас». Ардан примет участие и в церемонии закрытия «Послания к человеку», вручая награды победителям.
В 2018 году для участия в конкурсе кинофестиваля «Послание к человеку» свои фильмы прислали режиссеры из 98 стран. Лидерами по количеству заявок стали Франция, США, Германия, Испания и Великобритания. Всего в конкурсные программы вошли 74 фильма, в том числе 10 мировых премьер, 3 международные и более 30 российских.
В Санкт-Петербурге кинофестиваль «Послание к человеку», организованный при содействии министерства культуры РФ и городского правительства, будет проходить на 11 площадках. Часть конкурсных программ кинофестиваля, который завершится 22 сентября, а также спецпрограммы и творческие встречи пройдут в Москве.
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