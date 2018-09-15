Паоло Соррентино откроет кинофестиваль «Послание к человеку» в Петербурге

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 сен — РИА Новости . Итальянский режиссер Паоло Соррентино в субботу примет участие в открытии XXVIII международного кинофестиваля «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге, где днем позже будет представлен его новый фильм «Лоро».

"Пятнадцатого сентября Паоло Соррентино примет участие в церемонии открытия кинофестиваля «Послание к человеку». После приветственного слова режиссера на огромном экране, расположенном у Эрмитажа , будет показан фильм «Молодость» с Майклом Кейном в главной роли… 16 сентября в рамках программы «Кино Сверхреальности» Паоло Соррентино представит гостям фестиваля «Послание к человеку» свой новый фильм «Лоро»… Петербуржцам представится возможность посмотреть «Лоро» за месяц до выхода в российский прокат", — сообщают организаторы.

Новый фильм Соррентино, мировая премьера которого состоялась в апреле 2018 года на Каннском фестивале, рассказывает о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони . Главную роль исполняет актер Тони Сервилло , известный по фильмам Соррентино «Великая красота» и «Изумительный».

Также в рамках кинофестиваля французская актриса Фанни Ардан 20 сентября представит документальный фильм режиссера Тома Вольфа «Мария До Каллас». Ардан примет участие и в церемонии закрытия «Послания к человеку», вручая награды победителям.

В 2018 году для участия в конкурсе кинофестиваля «Послание к человеку» свои фильмы прислали режиссеры из 98 стран. Лидерами по количеству заявок стали Франция, США, Германия, Испания и Великобритания. Всего в конкурсные программы вошли 74 фильма, в том числе 10 мировых премьер, 3 международные и более 30 российских.

В Санкт-Петербурге кинофестиваль «Послание к человеку», организованный при содействии министерства культуры РФ и городского правительства, будет проходить на 11 площадках. Часть конкурсных программ кинофестиваля, который завершится 22 сентября, а также спецпрограммы и творческие встречи пройдут в Москве.