Паоло Соррентино вручили приз смотра «Послание к человеку» за достижения в кинематографе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. / ТАСС /. Итальянскому режиссеру Паоло Соррентино вручили приз международного кинофестиваля «Послание к человеку» за выдающиеся достижения в кинематографе. Церемония состоялось в рамках торжественного открытия смотра на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

"Любовь, эмоции — как он [Соррентино] замечательно чувствует людей, своих героев, как умело строит свои фильмы, композиции", — сказал на церемонии президент фестиваля, режиссер, народный артист России Алексей Учитель

"Для меня большая честь получить эту премию, особенно в Санкт-Петербурге. Я очень счастлив", — сказал Соррентино, принимая награду. Он также представил публике свою картину «Молодость», которую гости фестиваля смогли увидеть на экране у Арки Главного штаба сразу после церемонии открытия фестиваля.

В общении с журналистами перед началом фестиваля Соррентино рассказал, что это его первый визит в Россию за многие годы. «Я очень хотел сюда приехать, вернуться в Россию. Я не был в России двадцать лет», — сказал он.

В начале церемонии открытия со сцены на Дворцовой площади прозвучали музыкальные композиции группы «Кино» в исполнении Большого Симфонического оркестра при участии гитариста коллектива Юрия Каспаряна . Видеоряд для концерта создал сын Виктора Цоя Александр.

Программа фестиваля

Начало киносеансов фестиваля стартует 16 сентября — этому событию будет посвящен полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который произведет Соррентино. В тот же день в киноцентре «Аврора» петербургские зрители первыми в России увидят его новый фильм «Лоро», рассказывающий о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони