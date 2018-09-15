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Паоло Соррентино вручили приз смотра «Послание к человеку» за достижения в кинематографе
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Паоло Соррентино вручили приз смотра «Послание к человеку» за достижения в кинематографе 

ТАСС + ещё 10 48 минут назад
Фото: News.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 сентября. /ТАСС/. Итальянскому режиссеру Паоло Соррентино вручили приз международного кинофестиваля «Послание к человеку» за выдающиеся достижения в кинематографе. Церемония состоялось в рамках торжественного открытия смотра на Дворцовой площади Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.
"Любовь, эмоции — как он [Соррентино] замечательно чувствует людей, своих героев, как умело строит свои фильмы, композиции", — сказал на церемонии президент фестиваля, режиссер, народный артист России Алексей Учитель.
"Для меня большая честь получить эту премию, особенно в Санкт-Петербурге. Я очень счастлив", — сказал Соррентино, принимая награду. Он также представил публике свою картину «Молодость», которую гости фестиваля смогли увидеть на экране у Арки Главного штаба сразу после церемонии открытия фестиваля.
В общении с журналистами перед началом фестиваля Соррентино рассказал, что это его первый визит в Россию за многие годы. «Я очень хотел сюда приехать, вернуться в Россию. Я не был в России двадцать лет», — сказал он.
В начале церемонии открытия со сцены на Дворцовой площади прозвучали музыкальные композиции группы «Кино» в исполнении Большого Симфонического оркестра при участии гитариста коллектива Юрия Каспаряна. Видеоряд для концерта создал сын Виктора Цоя Александр.
Программа фестиваля
Начало киносеансов фестиваля стартует 16 сентября — этому событию будет посвящен полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, который произведет Соррентино. В тот же день в киноцентре «Аврора» петербургские зрители первыми в России увидят его новый фильм «Лоро», рассказывающий о бывшем премьер-министре Италии Сильвио Берлускони.
Всего в конкурсные программы XXVIII кинофестиваля «Послание к человеку», который продлится до 22 сентября, вошли более 70 фильмов, в том числе 10 мировых премьер, три — международные и более 30 — российских. В числе ярких событий смотра — российская премьера документального фильма Тома Вольфа «Мария до Каллас» о легендарной оперной диве XX века. Ленту представит зрителям звезда французского кинематографа Фанни Ардан.
Международный кинофестиваль документальных, короткометражных игровых, анимационных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку» проходит при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Санкт-Петербурга. Смотр был основан в 1989 году режиссером-документалистом Михаилом Литвяковым. С 2010 года президентом фестиваля является режиссер документального и игрового кино, народный артист России Алексей Учитель.
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