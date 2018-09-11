Ещё
Новый фильм Авдотьи Смирновой покажут в «Берёзке»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Новый фильм Авдотьи Смирновой покажут в «Берёзке» 

Управа района Новогиреево 3 часа назад
Фото: Управа района Новогиреево
Фильм «История одного назначения» снят к 190-летнему юбилею Льва Толстого, вышел в прокат буквально на днях, стал лауреатом «Кинотавра» за лучший сценарий и имеет очень хорошую прессу.
В кинотеатре «Берёзка» 13 и 19 сентября на сеансе в 15.00 состоится показ фильма режиссёра Авдотьи Смирновой «История одного назначения». Картина посвящена 190-летию Льва Николаевича Толстого. Сюжет фильма основан на реальных событиях из биографии великого писателя: однажды граф Толстой защитил солдата, несправедливо обвиненного в военном преступлении.
В главной роли — Льва Толстого — актёр Евгений Харитонов, роль его жены Софьи Андреевны исполнила Ирина Горбачёва.
Адрес кинотеатра «Берёзка»: улица Мартеновская, дом 25.
Телефон: 8 (495) 302-03-62.
Фото — Александр Калугин.
Управа района Новогиреево: последние новости
В кинотеатре «Берёзка» покажут три фильма с Татьяной Дорониной Кинотеатр «Берёзка» бесплатно покажет кино ко Дню города Каждый день в Перовском парке предлагают спортивные и творческие занятия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лучшие откровенные сцены в кино11
Что стало с самыми красивыми актрисами 80-х9
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»6
Фильмы, которые так никто и не понял7
Что стало со звездой бразильских сериалов
Видео
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
01:59
Актер из «Игры Престолов» рассказал о финале саги
ТВ
01:10
Как сейчас выглядит Катя из «Не родись красивой»
Актеры
05:39
Фильмы, которые так никто и не понял
Фильмы
02:22
Кем был в жизни прототип Шарапова
Сериалы
04:14
Новые ляпы в популярных советских лентах
Фильмы
06:36
Наконец заговорили о принцах Диснея
Фильмы
08:50
Интриги мультика «Смешарики. Дежавю»
Фильмы
02:59
Михалков устраивал ночные гулянки на съемках
Фильмы Актеры
00:33
Что стало со звездой сериала «Возвращение в Эдем»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение