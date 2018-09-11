Новый фильм Авдотьи Смирновой покажут в «Берёзке» 

Фильм «История одного назначения» снят к 190-летнему юбилею Льва Толстого, вышел в прокат буквально на днях, стал лауреатом «Кинотавра» за лучший сценарий и имеет очень хорошую прессу.
В кинотеатре «Берёзка» 13 и 19 сентября на сеансе в 15.00 состоится показ фильма режиссёра Авдотьи Смирновой «История одного назначения». Картина посвящена 190-летию Льва Николаевича Толстого. Сюжет фильма основан на реальных событиях из биографии великого писателя: однажды граф Толстой защитил солдата, несправедливо обвиненного в военном преступлении.
В главной роли — Льва Толстого — актёр Евгений Харитонов, роль его жены Софьи Андреевны исполнила Ирина Горбачёва.
Адрес кинотеатра «Берёзка»: улица Мартеновская, дом 25.
Телефон: 8 (495) 302-03-62.
Фото — Александр Калугин.