Отмененные шедевры кино

Трудно представить, сколько фильмов не вышло на экраны по различным причинам за всю историю кинематографа. Из-за неуверенности продюсеров зрители лишились настоящих шедевров с нестандартными и порой гениальными сюжетами. На днях BBC взялась поставить радиоспектакль по мотивам полуфантастической драмы о русской оперной певице писателя Дональда Майкла Томаса. Роман «Белый отель», написанный в 1980 году, пытались экранизировать в течение десятилетий — с участием Николь Кидман Мерил Стрип и других звёзд, но тщетно.

News.ru вспомнил, какие ещё фильмы никогда не увидят свет.

Наполеон

Картина была задумана очень эпичной — и это её погубило. Для одной из сцен понадобилось 40 тысяч человек для массовки, они должны были участвовать в сцене баталии, бюджет фильма не выдержал масштабов мысли режиссёра, и идея заглохла на корню.

Турист

Критики запоздало отзываются о несуществующем фильме, как о настоящем шедевре в жанре ужасов. Как не трудно догадаться, картина так и не появилась на свет, однако многие персонажи из сценария позднее воплотились в других фильмах.

По оригинальному сценарию американки Клэр Ното, действие происходит в Нью-Йорке 1980-х годов. Симпатичная сотрудница конторы Грейс Рипли живёт обычной жизнью, подвергается приставаниям со стороны знакомого, однако на самом деле недолюбливает всю эту реальность, считая её порождением мужчин, ориентированных на получение сексуального наслаждения.

И вообще, Рипли не человек, а «чужая», прибывшая с другой планеты… Помимо закрученного сюжета, сценарий содержал сексуальные сцены, и показался слишком смелым для воплощения в 1980-е годы.

E. T. II: Nocturnal Fears

Неудавшийся сиквел Стивена Спилберга к фильму «Инопланетянин». По замыслу оскароносного режиссёра, герои первой части не могут смириться с отъездом E. T., который покинул Землю. Отчаявшийся герой Эллиот устанавливает на крыше специальный прибор, чтобы связаться с E. T., однако вместо этого на Землю прибывают очень злые пришельцы, которые берут детей в плен и пытают Эллиота в надежде узнать местонахождения E. T.

Последний, к счастью, узнаёт, что его друзья в опасности и прилетает на Землю, чтобы им помочь. В финале герои снова прощаются с E. T., покидающим Землю.

Неснятый фильм Алехандро Ходоровски, которого по сей день называют не иначе как гением и пророком. В проекте участвовали художник Сальвадор Дали, Pink Floyd и другие знаменитости, все они могли бы сделать шедевр.

«Дюна» — это фантастический романа Фрэнка Герберта о юном сыне герцога Лето Атрейдеса, которому галактический падишах отдал в управление планету Арракис. На её бескрайних просторах добывают спайс — наркотик, который позволяет совершать межзвёздные перелёты. За хитросплетениями запутанного сюжета скрыт мощный подтекст: спайс — это не что иное, как нефть, вокруг которой разворачивается грандиозное и зловещее действо.

Супермен жив Ещё один загубленный фильм по вине неуверенных продюсеров. Тандем режиссёра Тима Бётрона и актёра Николаса Кейджа мог бы получиться поистине шедевральным, однако всего за три недели до начала съёмок проект свернули из опасений, что он не оправдает кассовых ожиданий.