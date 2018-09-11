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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов перестали скрывать отношения
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Юлия Снигирь и Евгений Цыганов перестали скрывать отношения 

Sunmag 2 часа назад
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Премьера фильма Авдотьи Смирновой «История одного назначения» запомнилась тем, что одна из самых красивых отечественных кинопар Евгений Цыганов и Юлия Снигирь перестали скрывать свои отношения и впервые вышли в свет вместе. О романе актеров впервые заговорили в 2015 году, когда Евгений развелся с Ириной Леоновой, а весной 2016-го у пары родился сын Федор.
Три года Евгений и Юлия не комментировали слухи о своем романе и старались не пересекаться на совместных мероприятиях. Однако на этой неделе пара решила больше не прятаться и впервые позировала фотографам вместе. После премьеры Юля разместила на своей страничке в Instagram совместную фотографию, где поблагодарила создателей фильма за сильные эмоции.
«Какая же вы красивая пара, просто глаз не отвести!» «Цыганову неслыханно повезло!» «Как здорово, что вы опубликовали фотографию с Евгением. Вы изумительные!
— пишут поклонники. — Любимая пара современного кинематографа. Оба лучшие из лучших, да еще талантливые и красивые»
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