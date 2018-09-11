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Пользователи iOS более законопослушны
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Пользователи iOS более законопослушны 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Владельцы iPhone предпочитают легальный контент.
По данным онлайн-кинотеатра Okko, одного из крупнейших легальных онлайн-кинотеатров России, пользователи iPhoneпокупают в 5,5 раз больше цифрового кино, чем владельцы смартфонов на Android. Директор по продукту Okko Игорь Соколов объясняет это тем, что «исторически iOS более популярна среди тех пользователей, кто склонен к легальному потреблению цифрового кино».
Лидером по количеству просмотров у пользователей iOS стал мультфильм «Моана». За ним следуют «Фиксики», а замыкает тройку российский фильм «Тренер» с Данилой Козловским в главной роли.
В первые восемь месяцев этого года пользователи смартфонов на iOS платили за контент Okko в 5,5 раз чаще, чем владельцы мобильных устройств на базе Android, и совершили на 82% больше покупок, чем за аналогичный период 2017 года. Для сравнения, для владельцев Android этот показатель вырос всего на 32%.
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