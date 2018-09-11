От «Хищника» до Дон Кихота: 21 фильм сентября

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Уже идет «После Лета»

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Документальное послесловие к фильму «Лето» Кирилла Серебренникова . Сыгравший в картине Скептика актер Александр Кузнецов общается со свидетелями эпохи перемен, лично знавшими Цоя и Науменко.

Уже идет Фильм «Великий уравнитель 2» / The Equalizer 2 Смотреть трейлер

В сиквеле боевика про экс-агента спецслужб с обостренным чувством справедливости вновь главная роль у Дензела Вашингтона. На этот раз его герой расследует, кто и почему убил его подругу Сьюзен.

Уже идет «Клуб „Школа“» / Public Schooled

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Комедия-фаворит кинофестиваля Торонто прошлого года добралась до российских экранов. В центре сюжета — история взросления талантливого вундеркинда Лиама, который ради понравившейся ему девушки идет в обычную школу.

Уже идет

«Темные отражения» / The Darkest Minds

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Янг-эдалт лента о мире недалекого будущего, где почти все дети умерли, а редкие выжившие стали супергероями. В главных ролях — Амандла Стендберг из «Голодных игр» и британец Харрис Дикинсон («Траст»).

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«Кин» / Kin Смотреть трейлер

Создатель «Очень странных дел» Шон Леви спродюсировал фантастический боевик о подростке (Майлс Труитт), который находит опасное инопланетное оружие. Актерский состав тоже многообещающий — от Зои Кравиц до Джеймса Франко

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«Хищник» / The Predator

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Попытка перезапустить знаменитую франшизу о кровожадном инопланетном захватчике от режиссера Шейна Блэка (он же сценарист всех частей «Смертельного оружия»). На этот раз бороться с пришельцем будут бравый снайпер ( Бойд Холбрук ), его сын с расстройством аутического спектра ( Джейкоб Тремблей ) и красотка-биолог ( Оливия Манн ).

С 13 сентября

«Временные трудности»

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С 13 сентября

«Девица» / Damsel

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Обаятельная комедия братьев Зеллнер про Дикий Запад с Робертом Паттинсоном и Мией Васиковской. Здесь все, не те, кем кажутся: прекрасная Пенелопа совсем не жаждет спасения жениха-ковбоя, он — нарцисс, который даже не знает, как правильно войти в салун, а странствующий проповедник нашел Библию в пустыне.

С 13 сентября

«Кусама: Бесконечные миры» / Kusama: Infinity

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Документальное жизнеописание творческого метода одной из самых продаваемых и известных художниц мира Яёи Кусамы — кто только не стоял в очереди, чтобы сделать фото в ее инсталляции «Бесконечные зеркальные комнаты».

С 13 сентября

«Лондонские поля» / London Fields

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Автор «Елизаветы» Шекхар Капур дебютирует в жанре триллера. Роковая красотка с даром ясновидения Никола Сикс (Эмбер Херд) крутит романы сразу с несколькими мужчинами (от Тео Джеймса до Билли Боб Торнтона), несмотря на то, что знает, что один из них ее убьет. Бонус — участие в фильме Кары Делевинь и Лили Коул.

С 20 сентября

«Простая просьба» / A Simple Favor

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Основанный на романе-бестселлере триллер с Анной Кендрик и Блейк Лайвли. Новая подруга Стефани бесследно пропадает, попросив ее о небольшом одолжении. Вместе с супругом исчезнувшей она пытается понять, что же произошло на самом деле.

С 20 сентября

«Мария до Каллас» / Maria by Callas

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Пронзительная документальная лента Тома Вольфа об одной из величайших оперных див в истории музыки — выход картины приурочен к 40-летию со дня смерти Марии Каллас.

С 20 сентября

«Мастерская»

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Документальная лента о знаменитой мастерской дебютов экспериментального фильма, созданной в 1988 году в Ленинграде кинорежиссером Алексеем Юрьевичем Германом. Первые работы на студии сняли ныне известные режиссеры от Виталия Манского до Алексея Балабанова

С 20 сентября

«Профессионал» / Siberia

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Частично снятый в Петербурге боевик с Киану Ривзом . Американский наемник (как раз Ривз) приезжает в Россию за партией бриллиантов и вступает в схватку русской мафией.

С 27 сентября

«Человек, который убил Дон Кихота» / The Man Who Killed Don Quixote

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Долгострой Терри Гиллиама с кумиром миллениалов Адамом Драйвером. Режиссер Тобиас Граммет в поисках вдохновения приезжаетв деревню, где когда-то снимал свой дипломный фильм про Дон Кихота. Там он встречает пожилого сапожника, который когда-то играл в его картине главную роль. Теперь он выжил из ума, поверил, что он и есть борющийся с ветряными мельницами рыцарь, а Тобиас — его верный оруженосец Санчо.

С 27 сентября

«Непрощенный»

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Картина Сарика Андреасяна с Дмитрием Нагиевым, в которой (впервые за 20 лет!) актер и телеведущий играет трагическую роль: без фальши он перенес на экран реальную историю Виталия Калоева — инженера-строителя, вся семья которого погибла в авиакатастрофе над Боденским озером из-за ошибки диспетчера.

С 27 сентября

«Поиск» / Searching

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Спродюсированный Тимуром Бекмабетовым захватывающий триллер из его линейки десктоп-фильмов: все действие происходит как будто на экране ноутбука. Отец ( Джон Чо ) пытается отыскать пропавшую дочь-подростка, звоня ей по Face Time и Skype и изучая ее соцсети.

С 27 сентября «Игрушки для взрослых» / The Happytime Murders

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Комедия с Мелиссой Маккарти в традициях «Кто подставил кролика Роджера», только с маппетами вместо анимационных персонажей и рейтингом «18+». В Лос-Анджелесе кто-то начинается уничтожать кукол. За расследование берутся женщина-полицейский и брутальный детектив-маппет.

С 27 сентября

«Сердце мира»

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Соавтор сценария «Аритмии» и режиссер «Комбината „Надежда“» Наталия Мещанинова сняла фильм о буднях лесной притравочной станции, и жюри «Кинотавра» признало эту медленную, красивую, местами почти документальную, ленту лучшей в этом году. Ветеринар Егор ( Степан Девонин ) создает свой собственный рай на земле — кормит козлят из бутылочки и возится с парализованным алабаем Белкой (его альтер эго: Егор — травматик). Но неизбежно в этот заботливо, но искусственно сконструированный мир вторгаются чужие: зеленые активисты и проблемы прошлого.

С 27 сентября

«Книжный магазин» / The Bookshop

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Эмили Мортимер и Драма по мотивам романа Пенелопы Фитцджеральд от режиссера «Уроков вождения» Изабель Койшет Биллом Найи . Вдова Флоренс Грин в конце 1950-х открывает в маленьком прибрежном английском городке книжную лавку. Местную консервативную публику шокирует выбранный ею ассортимент: от «Лолиты» до «451 градуса по Фаренгейту».

С 27 сентября