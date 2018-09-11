Кинофестиваль «Послание к человеку» анонсировали в Москве

Помимо кинопоказов зрителей фестиваля ждут выставки и мастер-классы.

Столичный кинофорум соберет ведущих кинематографистов со всего мира.

м. Он пройдет с 15 по 23 сентября в Москве и Санкт-Петербурге.

С начала года отборочная комиссия оценивала тысячи фильмов из 98 стран. В итоге в программу «Послания к человеку» вошли 74 картины, в том числе международные и российские премьеры.

Помимо кинопоказов зрителей фестиваля ждут выставки и мастер-классы, один из которых проведет один из самых известных кинооператоров мира Кристиан Бергер.