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Кинофестиваль «Послание к человеку» анонсировали в Москве
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Кинофестиваль «Послание к человеку» анонсировали в Москве 

Вечерняя Москва + ещё 1 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Помимо кинопоказов зрителей фестиваля ждут выставки и мастер-классы.
Столичный кинофорум соберет ведущих кинематографистов со всего мира.
м. Он пройдет с 15 по 23 сентября в Москве и Санкт-Петербурге.
В списке гостей фестиваля звучные имена из мира кино — Паоло Соррентино, Джэм Коэн, Йорн Доннер, Фанни Ардан и другие.
С начала года отборочная комиссия оценивала тысячи фильмов из 98 стран. В итоге в программу «Послания к человеку» вошли 74 картины, в том числе международные и российские премьеры.
Помимо кинопоказов зрителей фестиваля ждут выставки и мастер-классы, один из которых проведет один из самых известных кинооператоров мира Кристиан Бергер.
— Самая же большая наша удача в том, что в Москву впервые приедет итальянский режиссер Паоло Соррентино, — сказал "Вечерней Москве" Алексей Учитель. — Мы три года пытались его заполучить, но всякий раз мешал его напряженный график. Так что, его визит — удивительное дело. Мы не заманивали его ничем — он сам очень хотел побывать в России.
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