Актёра Филиппенко задержали по подозрению в краже 

В советском детективе «Визит к Минотавру» Александру Филиппенко досталась роль злодея. Актёр поначалу сомневался, стоит ли в очередной раз играть отрицательного персонажа, но, обсудив роль с режиссёром фильма Эльдором Уразбаевым, он решил, что ему будет интересно создать образ умного и тонко чувствующего человека с преступными наклонностями. Для лучшего воплощения своего замысла актёр получил разрешение импровизировать в кадре. Но самое примечательное событие, связанное с фильмом о похищении уникальной скрипки, приключилось с Филиппенко уже после съёмок, когда картина вышла на широкий экран. Актёра пригласили выступить на вечере в Пушкинском музее, где он был задержан по подозрению в краже. Охранник музея, заприметив Филиппенко входящим через чёрный вход, был крайне обескуражен. Он только что видел, как злодей Белаш в исполнении Филиппенко крадет знаменитую скрипку Страдивари, а теперь тот крадется в музей, чтобы, как тогда показалось бдительному сторожу, вновь совершить преступление — украсть одну из представленных на выставке старинных скрипок. Публике, вероятней всего, пришлось долго ждать встречи со звездой советского киноэкрана, охранник задержал актёра.