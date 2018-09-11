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Актёра Филиппенко задержали по подозрению в краже
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Актёра Филиппенко задержали по подозрению в краже 

Рамблер 4 часа назад
В советском детективе «Визит к Минотавру» Александру Филиппенко досталась роль злодея. Актёр поначалу сомневался, стоит ли в очередной раз играть отрицательного персонажа, но, обсудив роль с режиссёром фильма Эльдором Уразбаевым, он решил, что ему будет интересно создать образ умного и тонко чувствующего человека с преступными наклонностями. Для лучшего воплощения своего замысла актёр получил разрешение импровизировать в кадре. Но самое примечательное событие, связанное с фильмом о похищении уникальной скрипки, приключилось с Филиппенко уже после съёмок, когда картина вышла на широкий экран. Актёра пригласили выступить на вечере в Пушкинском музее, где он был задержан по подозрению в краже. Охранник музея, заприметив Филиппенко входящим через чёрный вход, был крайне обескуражен. Он только что видел, как злодей Белаш в исполнении Филиппенко крадет знаменитую скрипку Страдивари, а теперь тот крадется в музей, чтобы, как тогда показалось бдительному сторожу, вновь совершить преступление — украсть одну из представленных на выставке старинных скрипок. Публике, вероятней всего, пришлось долго ждать встречи со звездой советского киноэкрана, охранник задержал актёра.
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