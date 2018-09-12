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Глава Marvel пообещал больше фильмов о женщинах-супергероинях
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Глава Marvel пообещал больше фильмов о женщинах-супергероинях 

Киноафиша 3 часа назад
Фото: Киноафиша
Когда конкуренты из Warner Bros. подсчитывали сотни миллионов долларов кассовых сборов «Чудо-женщины», Marvel едва-едва приступила к работе над «Капитаном Марвел» — своим первым женским «сольником». Однако в ближайшем будущем по количеству этих самых женских «сольников» Marvel вполне может в очередной раз обогнать DC — глава студии Кевин Файги пообещал, что после того, как «Мстители 4» ознаменуют завершение одной эпохи и начало следующей, киновселенную ждет «намного больше фильмов» о женщинах-супергероинях.
В интервью Entertainment Weekly Кевин Файги также выразил очень интересную точку зрения на такой «поджанр», как «женские» супергеройские блокбастеры:
«Я с нетерпением жду того момента, когда фильм о женщине-супергероини из новинки превратится в норму, — рассуждает глава Marvel. — И мы уже не будем говорить «О, смотрите-ка, женщина-супергероиня», а вместо этого будем обращать внимание на «О чем этот фильм? Что это за героиня? Скорей бы фильм вышел!»».
Сейчас, помимо «Капитана Марвел», у студии Marvel в разработке всего один проект о супергероине-женщине — «сольник» о Черной Вдове в исполнении Скарлетт Йоханссон, снимать который будет женщина-режиссер Кейт Шортланд. Кроме того, актрисы фильмов Marvel неоднократно высказывали идею супергеройского блокбастера а-ля «Мстители», но только о супергероинях. Тем временем DC и Warner Bros. выпустят «Чудо-женщину 2» 31 октября 2019, а «Капитан Марвел» выйдет в начале года — 7 марта.
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