Глава Marvel пообещал больше фильмов о женщинах-супергероинях

Когда конкуренты из Warner Bros. подсчитывали сотни миллионов долларов кассовых сборов «Чудо-женщины», Marvel едва-едва приступила к работе над «Капитаном Марвел» — своим первым женским «сольником». Однако в ближайшем будущем по количеству этих самых женских «сольников» Marvel вполне может в очередной раз обогнать DC — глава студии Кевин Файги пообещал, что после того, как «Мстители 4» ознаменуют завершение одной эпохи и начало следующей, киновселенную ждет «намного больше фильмов» о женщинах-супергероинях.

В интервью Entertainment Weekly Кевин Файги также выразил очень интересную точку зрения на такой «поджанр», как «женские» супергеройские блокбастеры:

«Я с нетерпением жду того момента, когда фильм о женщине-супергероини из новинки превратится в норму, — рассуждает глава Marvel. — И мы уже не будем говорить «О, смотрите-ка, женщина-супергероиня», а вместо этого будем обращать внимание на «О чем этот фильм? Что это за героиня? Скорей бы фильм вышел!»».